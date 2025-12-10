Sabalenka, sobre las tenistas transgénero: "No es justo para una mujer enfrentarse a un hombre biológico"

En el contexto de 'la batalla de los sexos' que protagonizarán Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka a finales de diciembre, la tenista bielorrusa compartió entrevista con el australiano y respondió a las preguntas del conocido Piers Morgan.

Una de ellas iba relacionada con la polémica sobre la participación de deportistas transgénero (de hombre a mujer) en deportes donde compitan mujeres, como fue el sonado caso de Lia Thomas.

"Las deportistas transgénero tienen una gran ventaja sobre las mujeres, no es justo que una mujer se enfrente a un hombre biológico"

"Es una pregunta complicada. No tengo nada contra las deportistas transgénero pero siento que ellas aún tienen una gran ventaja sobre las mujeres. Creo que no es justo para las mujeresenfrentarse a un hombre biológico. Ellas han estado trabajando toda su vida para alcanzar su límite para enfrentarse a un hombre biológico mucho más fuerte", explicó la ganadora del US Open 2025.

Kyrgios, completamente de acuerdo

Unas palabras que fueron reafirmadas por el australiano Nick Kyrgios, que estaba al lado de la tenista y que asentía con las palabras de la bielorrusa: "Pienso exactamente lo mismo", reconoció.

No fue el único que aprobó las palabras de Aryna, nada más y nada menos que Martina Navratilova, ganadora de 18 Grand Slams, comentó la publicación: "¡Gracias Aryna!".

"Los cuerpos masculinos tienen que jugar en deportes masculinos"

La extenista checa y estadounidense dejó claro hace meses que no está de acuerdo en que se les deje competir: "Los cuerpos masculinos tienen que jugar en deportes masculinos. Tienen que jugar en la categoría correcta, que es la de hombres, es así de simple. Pero incluir cuerpos masculinos en torneos femeninos, implica que una mujer se quede fuera del torneo para que juegue un hombre", dijo la leyenda del tenis, quien entró en detalle sobre la terapia hormonal: "Ha habido estudios que demuestran que después de 15 años de terapia hormonal, los cuerpos masculinos aún tienen un 20% de ventaja sobre los cuerpos de mujeres. Eso es una gran diferencia en el deporte. No puedes competir con eso. Es una gran ventaja", admitió.

El 28 de diciembre, la batalla de los sexos

Sabalenka, por su parte, jugará el próximo 28 de diciembre ante Nick Kyrgios en la batalla de los sexos, un partido que atraerá las miradas de millones de personas, es más, el propio Kyrgios ha reconocido que se pondrá nervioso: "Tengo claro que es una tenista muy peligrosa para muchos hombres del top-100, y que necesitaré darlo todo para vencer. Llevo un tiempo pasando por momentos difíciles en mi carrera y no tengo dudas de que Aryna está capacitada para ganarme. Va a ser un gran show y tengo claro que será un partido que genere mucho más interés que muchos de la temporada regular en el circuito ATP. Para mí es un honor compartir pista con ella y tengo claro que voy a ponerme muy nervioso", explicó el de Canberra.

"Estoy segura de que voy a ganar", dijo la bielorrusa.

