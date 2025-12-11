El vestuario del Real Madrid ratifica a Xabi Alonso: "Estamos al 100% con él"

Llegaba tan mal el Real Madrid al duelo europeo ante el Manchester City que, casi por primera vez en este club, la sensación del entrenador y de los jugadores -no tanto en la afición- fue de cierto optimismo a pesar de la derrota (1-2). Al menos de puertas para fuera y teniendo en cuenta las declaraciones de los futbolistas blancos, este miércoles se cerraron filas en Chamartín y se ratificó el apoyo al entrenador tolosarra.

El Real Madrid atraviesa una crisis de juego y resultados, y seguramente nadie sepa cual de ellas es más perjudicial. Posiblemente la segunda, y más en un club como el Real Madrid. No obstante, a pesar de que los merengues solo han ganado dos de los últimos ocho partidos oficiales, la plantilla se dejó la vida ante los citizens y varios pesos pesados del vestuario salieron a defender a su entrenador.

Bellingham: "¿Xabi? Al 100% con él, tengo una gran relación"

Bellingham fue uno de ellos, y eso que se rumoreaba que el inglés no estaba muy conforme con el trabajo o la forma de actuar de Xabi: "¿Si estamos con él? Al 100%. Es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él. Tengo completa fe en esta temporada. No se ha acabado todavía porque hayamos tenido algunos partidos malos. Vamos a darlo todo para darle la vuelta", explicó el inglés.

Asencio: "El día a día en Valdebebas es muy bueno"

Asencio también se pronunció sobre el entrenador después de una dura derrota: "El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien. El día a día en Valdebebas es muy bueno, ahora estamos en un momento atípico pero lo principal es que hoy se ha visto un cambio", admitió el central canario. Courtois, otro de los habituales que atiende a la prensa tras los partidos, cerró filas con Xabi: "Hemos demostrado que estamos con él".

El abrazo de Rodrygo a Xabi

El abrazo de Rodrygo a Xabi Alonso tras el gol del brasileño también fue una buena prueba de que el vestuario, al menos de puertas para afuera, quiere mandar un mensaje de unidad: "Apoyamos al entrenador. Muchas cosas que se dicen son mentiras. ¿El abrazo con Xabi? Es un momento difícil para los jugadores y para todos, y quería demostrar que apoyamos a nuestro entrenador", dijo el goleador de la noche.

Una racha pésima; el Madrid sigue bajo examen

Pese a todo, el Real Madrid vive una de las peores rachas de su historia reciente, y es que en apenas un mes ha perdido el liderato de la liga (le sacaba cinco al Barça y ahora está cuatro por detrás), ha perdido dos partidos de Champions y solo ha ganado dos de los últimos ocho encuentros oficiales. El foco sigue estando en Xabi Alonso y en el pobre rendimiento de jugadores muy importantes. Tanto el técnico como la plantilla siguen bajo presión y se antoja que los tres próximos partidos serán decisivos (Alavés en Liga, Talavera en Copa y Sevilla en Liga). También el mes de enero, donde los blancos recibirán al Betis, jugarán la Supercopa de España, se resolverá la liguilla de la Champions y visitarán La Cerámica para enfrentarse al tercer mejor equipo de la Liga en estos momentos.

Además, hay que tener en cuenta que el equipo madridista sigue sobreviviendo como puede a un plaga de lesiones que sigue mermando a la plantilla: Alaba, Arnold, Camavinga, Carvajal, Huijsen, Mendy, Militao y Mbappé.

