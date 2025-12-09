Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz y Ronaldo Nazario se divierten peloteando en Miami

Peloteo, confidencias e intercambio de regalos: O Fenómeno muestra sus habilidades tenísticas ante el murciano.

Carlos Alcaraz y Ronaldo Nazario

Carlos Alcaraz y Ronaldo Nazario se divierten peloteando en Miami | Redes sociales

Luis F. Castillo
Publicado:

Antes de que Carlos Alcaraz venciera a Joao Fonseca en la exhibición del Miami Invitational, el número 1 del mundo compartió un momento muy especial con Ronaldo Nazario, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y gran apasionado del mundo del tenis.

Y es que Carlos Alcaraz ha cerrado este martes su gira de exhibiciones por Estados Unidos con una victoria frente al brasileño Joao Fonseca y un encuentro con otra leyenda carioca: Ronaldo Nazario.

El de El Palmar peloteó junto al exfutbolista del Real Madrid, intercambio numerosas confidencias y se llevó también un preciado regalo: una camiseta de Brasil firmada por parte de O Fenómeno.

Tercer set de superdesempate

Tras el evento, el número 1 del mundo derrotó a la joven promesa brasileña Joao Fonseca en un tercer set de superdesempate en un partido de exhibición que disputaron en Miami (Estados Unidos).

Carlitos se deshizo de Fonseca (número 24 de la ATP) por 7-5, 2-6 y 10-8, en un evento conocido como 'Miami Invitational'. El murciano se desquitó así de la derrota encajada la noche del domingo ante el estadounidense Frances Tiafoe en otra exhibición, esta en Nueva York.

Antes del individuales, Alcaraz y Fonseca se habían enfrentado en un dobles mixto. El español y la estadounidense Jessica Pegula derrotaron por 10-8 a Fonseca y la estadounidense Amanda Anisimova.

El 'Miami Invitational' se jugó en una pista de tenis instalada en el interior del campo de béisbol de los Miami Marlins de la MLB.

Busquets y Jordi Alba entre el público

Entre el público se encontraban los exfutbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba, que el sábado colgaron las botas tras conquistar la MLS con el Inter Miami.

Busquets y Alba devolvieron así la visita a Alcaraz, que hace una semana había acudido al campo del Inter a presencial la final del Este de la MLS.

