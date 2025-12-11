La broma de Marc y Álex Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

El rey Felipe VI ha recibido este jueves a los pilotos Marc y Álex Márquez, primeros hermanos campeón y subcampeón del mundo de Moto GP respectivamente, en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela.

En la primera recepción a solas, el rey se ha dirigido a los dos pilotos: "Felicitaros, porque vaya Mundial de MotoGP", ha expresado Felipe VI, reconocido aficionado al motociclismo. Marc Márquez, flamante campeón, ha contestado: "La verdad es que ha sido un mundial único por dos cuestiones. Una por volver de la lesión y la otra porque el principal rival dormía bajo el mismo techo. Porque vivimos juntos".

"Todo quedaba en casa"

El rey ha sonreído ante la complicidad entre ambos: "Claro, es que el ser hermanos... Pero luego cada uno tiene su equipo". A lo que Marc ha añadido: "Tenía que adelantarle a él, o él a mí". Y Álex ha puntualizado: "Pero todo quedaba en casa".

Tras la reunión, los hermanos Márquez han dado un paseo por los jardines de Zarzuela y han charlado con los motoristas de la Guardia Real española. "Al venir nos guiaba una moto", ha comentado Marc. El rey se ha interesado: "¿Una moto?". Los pilotos han respondido: "Sí, sí", y uno de ellos ha añadido: "Ah sí, sería de Guardia Civil".

"Felicidades por llevar estos trastos"

Después, los hermanos posaron junto al monarca y dos motoristas de la Guardia Real, sorprendidos por las dimensiones de sus motos: "¡Buen cacharro este! Esto pesa, ¿eh?". También han hablado sobre los modelos disponibles en la Casa Real: "La más antigua que tenemos es de 1988". Entre risas, Marc y Álex han bromeado después con los guardias: "Felicidades por llevar estos trastos, eh". Y han añadido: "Sí, que cuesta".

Finalmente, Felipe VI ha despedido a los dos hermanos en la puerta de Zarzuela, animándoles para el futuro: "Os seguiremos, y enhorabuena. Es increíble lo que estáis logrando". Marc ha aprovechado para mirar hacia el próximo Mundial: "A ver, a ver este 2026. Si me lo pone difícil o se lo pongo yo difícil a él. Pero que se quede en casa. Espero que se quede en casa". Y Álex estaba de acuerdo: "Eso, eso. Es lo importante".

Ya piensan en la próxima temporada

Los dos hermanos valoraron positivamente el interés del monarca, de quien aseguraron que es un gran aficionado al motociclismo, y catalogaron su temporada como "súper especial".

Marc Márquez se alzó en septiembre con su séptimo campeonato del mundo de Moto GP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), mientras que su hermano, de 29 años y campeón en Moto2 (2019) y Moto3 (2014), le escoltó en el segundo cajón del podio general.

A la conclusión del encuentro, Álex consideró que, pese a competir por el título mundial de MotoGP entre ellos, la histórica temporada les ha "acabado uniendo".

Marc también tuvo tiempo para hablar de la lesión que tuvo en la última carrera y ya piensa en la recuperación para "estar en esa primera carrera a finales de febrero".

Los hermanos Márquez ya piensan en la próxima temporada y aunque sigan disfrutando de su descanso tras el Mundial, Álex afirma que ya están organizándose el tema físico "para hacer los primeros test en febrero y llegar preparados".

