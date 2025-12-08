Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz firma un punto extraterrestre en la exhibición ante Tiafoe: tweener, globo y golpe de espaldas

El murciano cayó en el supertiebreak ante el estadounidense pero dejó un punto espectacular que puso a la grada en pie.

Carlos Alcaraz durante la exhibici&oacute;n ante Tiafoe

Carlos Alcaraz durante la exhibición ante TiafoeRedes sociales

Carlos Alcaraz volvió a una pista de tenis casi un mes después, lo hizo en la exhibición 'A Racquet at The Rock' celebrada en Nueva Jersey, donde terminó cediendo en el supertiebreak del tercer set ante Francis Tiafoe.

El mejor showman del mundo

Después de perder ante Sinner la final de las Nitto ATP Finals el pasado 16 de noviembre, el murciano disfrutó de lo que mejor sabe hacer: jugar al tenis y dar espectáculo al mismo tiempo. Una cosa no se entiende sin la otra, y una exhibición es la mejor manera de mostrarlo.

Alcaraz no pudo llevarse la victoria (3-6, 6-3 y 7-10) pero ofreció un show que solo él sabe dar. Tiró de sus mejores golpes e hizo que la entrada valiera la pena. Porque, al final, de eso trata un partido de exhibición, de mezclar la competición con el espectáculo, y ahí, Carlitos, sí que es el rey indiscutible.

Un punto de locura: dejadas, tweeners, globos, golpes de espalda

Es más, el actual número 1 de la ATP protagonizó un punto para el recuerdo, un punto que tuvo absolutamente de todo: una dejada con efecto de revés, un globo de tweener, una derecha de aproximación, otra dejada de derecha al ángulo corto... y para terminar un golpe de espaldas, a la remanguillé y de revés que dejó sin palabras al estadounidense y a toda la grada.

La cosa no quedó ahí, ni mucho menos... Carlitos siguió sacando jugo a su amplio repertorio de golpes y, con la ayuda de un disfrutón Tiafoe, elevó la dificultad de los tiros con puntos inverosímiles.

En la exhibición también participaron Anisimova y Pegula, dos de las mejores tenistas de la actualidad, y fue Jessica la que formó pareja con el murciano, que también dejó momentos divertidos. Antes del encuentro masculino jugaron ambas tenistas y la victoria se la llevó Jessica Pegula por 3-6, 7-6 (5) y 10-8.

Además, este lunes a las 2:30 hora española, Carlitos volverá a disputar una exhibición en el Miami Invitational, esta vez ante Joao Fonseca en uno de los partidos más esperados.

