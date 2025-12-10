Champions League en directo
Real Madrid vs Manchester City, en directo: Partido de Champions League
La visita del City al Bernabéu es casi un match-ball para Xabi Alonso. Sigue el partido de fútbol entre Real Madrid y Manchester City y consulta todos los goles y el resultado de la Champions League.
En plena crisis de juego y resultados,el Real Madrid recibe al Manchester City en la sexta jornada de la Champions League, un partido clave en el que el equipo de Xabi busca resarcirse tras sus recientes pinchazos ligueros y dar un paso de gigante en su clasificación directa a octavos de final (tiene que entrar en el top 8).
Dudas y más dudas en el Madrid
Los merengues llegan en el peor momento de la temporada, tras perder su primer partido en el Bernabéu (0-2 ante el Celta) y pinchar en cinco de los últimos siete duelos oficiales (cuatro de cinco en Liga). Unas semanas trágicas a nivel deportivo en las que el Madrid ha pasado de tener cinco puntos de ventaja respecto al Barça (tras el Clásico), a ponerse a cuatro de los azulgranas, además de que las dudas no dejan de aumentar en torno a la figura de Xabi, su idea de juego y el control sobre la plantilla que podría haber perdido.
En Champions la cosa cambia
Eso sí, al menos en Champions el equipo parece estar respondiendo de otra manera, ha disputado cinco encuentros y ha ganado cuatro de ellos (Marsella, Kairat Almaty, Juventus y Olympiacos), aunque perdió ante el Liverpool en el que era el partido más difícil hasta la fecha.
El City, a su vez, enlaza tres victorias consecutivas y es segundo en la Premier a solo dos puntos del líder Arsenal. Guardiola ha sido capaz de darle la vuelta a la situación tras una última temporada infernal en la que precisamente cayó en 1/16 de Champions ante los blancos. Haaland está igual de estelar que Mbappé en Liga, 15 goles del noruego por 16 del francés, y los citizens llegan al Bernabéu con las aspiraciones de conseguir los 3 puntos y dar un paso adelante hacia el top 8 (ahora son novenos con 10 puntos, dos menos que el Madrid).
Exceptuando el duelo de hoy, todo apunta a que españoles e ingleses terminarán en el top 8 si hacen mínimamente los deberes ya que el calendario restante de ambos no es extremadamente complicado: el City se enfrentará al Bodo y al Galatasaray, mientras que los de Xabi recibirán al Mónaco y visitarán al Benfica en las dos últimas jornadas.
Alineaciones oficiales de Xabi y Pep
Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, es suplente ante el Manchester City en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid, hasta siete, seis en defensa, provocan el regreso de Fede Valverde al lateral derecho y la apuesta de Xabi Alonso por Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García como novedades.
Por su parte, Pep Guardiola apuesta en su once titular por Cherki, de corte más ofensivo, en lugar de Reijnders en una alineación liderada por Haaland en ataque:
- REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo García.
- MANCHESTER CITY: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Doku y Haaland.
Horario y dónde ver el partido de Champions League
El partido de la jornada 6 de la Champions League 2025-2026 se disputa hoy miércoles 10 de diciembre a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu, un encuentro que podrás seguir con la retransmisión en directo y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.
Hasta 8 bajas en total en el Real Madrid de Xabi Alonso
El Real Madrid necesita pasar página y convencer, pero las bajas en defensa -Alexander-Arnold, Huijsen, Carvajal, Mendy, Militao y Alaba- y hasta ocho ausencias en total no son de ayuda para Alonso.
Mbappé, con un dedo roto y molestias musculares en la pierna izquierda tras el encuentro ante el Celta, ha sido duda hasta el último momento aunque entró en la lista.
Cherki, más ofensivo que Reijnders en el 11 cityzen
Pep Guardiola quiere enderezar también el rumbo en Europa
El campeón en la Champions de 2023, mientras los blancos se empeñan en encontrar su nueva identidad, vuelve a apelar a Guardiola para liderar una enésima reconstrucción que sigue sin acelerar en Europa. Y es que ha sufrido 6 derrotas y 2 empates en sus últimos 12 partidos de Champions y solo ha ganado uno de sus últimos 6 partidos a domicilio en esta competición, precisamente ante el Villarreal (0-2).
Un City más sólido en ataque que en defensa
Con hombres en buen momento, como Phil Foden, Rayan Cherki, Erling Haaland o Jeremy Doku, su mayor amenaza es el aspecto ofensivo, que ha mejorado de forma considerable respecto a la temporada pasada, aunque su solidez atrás sigue siendo la asignatura pendiente. De hecho, en esta serie de tres victorias encajó seis tantos.
Ya tenemos la alineación oficial del Manchester City hoy ante el Real Madrid
¡11 oficial del equipo inglés confirmado! Pep Guradiola sale con Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Doku y Haaland.
¡Mbappé, suplente ante el City por molestias!
Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, es suplente ante el Manchester City. Ante las bajas, Fede Valverde vuelve al lateral derecho. Xabi Alonso apuesta por Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García como novedades.
Mbappé deja su puesto a Gonzalo García en un once con cambio de sistema de Xabi Alonso, que regresa al 4-3-3 con Rodrygo completando el tridente.
Como decimos, el Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.
Pletóricos y a solo 2 puntos del Arsenal en la Premier League
Los de Guardiola, que son novenos con 10 puntos en la tabla europea después de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota -la más reciente (0-2) ante el Bayer Leverkusen-, llegan plenos de confianza a su visita al feudo madridista, después de enlazar tres victorias con 11 goles a favor en Premier League y ponerse a solo 2 puntos del Arsenal en la pelea por el título inglés.
Quedada en la Plaza de los Sagrados Corazones
Muchos aficionados madridistas aguardaban la llegada del autobús blanco al estadio. Los jugadores del City ya están en el estadio Santiago Bernabéu.
Lluvia de sanciones para los blancos por el final del partido ante el Celta
El final del partido ante el Celta de Vigo trae consecuencias. El Comité de disciplina de la RFEF ha acordado sancionar con dos partidos de suspensión a los jugadores del Real Madrid Endrick, Álvaro Carreras y Dani Carvajal y con uno a Fran García con motivo del partido de la última jornada liguera contra el Celta.
Endrick ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por protestas, y Álvaro Carreras, por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. El caso de Dani Carvajal, que no jugó el partido, es por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.
Un Real Madrid vs City muy diferente al de la temporada pasada
Ahora llega al Bernabéu el City, un monstruo liderado por Guardiola en el peor momento para los blancos -aunque solo han ganado una vez en el Bernabéu, en 2020-. Los ingleses ya son un enemigo habitual para los merengues, con enfrentamientos recurrentes y que han caído para ambos lados. El curso pasado, los blancos vencieron por primera vez en su historia en el Etihad y pasaron por encima de su rival en la vuelta en el Bernabéu, pero este City no se parece en casi nada a esa versión.
Estamos a punto de conocer el 11 del Real Madrid
El equipo acabó desquiciado ante el Celta de Vigo
La plantilla madridista debe ser más autoexigente a nivel de actitud e intensidad. En la derrota por 0-2 ante el RC Celta, primera derrota en casa del curso, el Real Madrid pareció estar en modo ahorro durante una hora, hasta que la expulsión de Fran García activó al equipo, que comenzó a presionar como nunca en todo el partido. Pero no fue suficiente y el Bernabéu acabó enfadado mientras su equipo terminaba desquiciado: ha perdido 9 puntos en 6 encuentros.
Real Madrid vs Manchester City: un clásico contemporáneo
Real Madrid y Manchester City se cruzan en Champions por quinta temporada consecutiva, en el que ya es uno de los clásicos del fútbol moderno. El conjunto madridista es quinto en la tabla con 12 puntos de 15 posibles, después de vencer con un póker de Kylian Mbappé en Atenas frente a Olympiacos, y busca asentarse en ese Top 8 que le permita no jugar el playoff. Mientras, el equipo inglés debe ganar para aspirar con firmeza a ese privilegio.
Real Madrid - Manchester City: Partido de Champions League hoy en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Real Madrid y Manchester City en directo! Una nueva jornada de la Liga de Campeones enfrenta a españoles e ingleses. Sigue aqui el Real Madrid vs. Manchester City en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.
Los blancos reciben este miércoles al Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions, un duelo que se antoja clave para la estabilidad del proyecto liderado por Xabi Alonso, con una plaga de bajas en defensa, incapaz de dar con la tecla a nivel de juego y sin la regularidad esperada.
Llega antes de lo habitual la ya habitual cita europea ante los de Pep Guardiola, quienes siguen lejos de su mejor versión de hace unos años pero viajan a Madrid en racha positiva.
¡Gracias por seguir con nosotros el partidazo desde el estadio Santiago Bernabéu! ¡The Chaaaaaampions!
Un match-ball para Xabi Alonso
Las aguas en la entidad blanca bajan revueltas. Ni los resultados -solo 1 triunfo en los últimos 5 partidos en Liga- ni el nivel de juego son sobresalientes, y las dudas aprietan al cuerpo técnico liderado por Alonso. Una derrota contundente frente al City que el Santiago Bernabéu no aguante podría dejar muy tocado, y casi hundido, el futuro del tolosarra en el banquillo blanco.
