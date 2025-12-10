Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Congreso suspende a José Luis Ábalos de sus derechos como diputado tras su ingreso en prisión

El exministro pierde sus derechos, deberes y beneficios económicos mientras dure su suspensión parlamentaria.

José Luis Ábalos

José Luis Ábalos

Irene Rodríguez
Publicado:

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido suspender a José Luis Ábalos de sus funciones como diputado, una medida que estará vigente mientras permanezca en prisión. La decisión implica que el exministro socialista, que pasó al Grupo Mixto antes de su detención el pasado 27 de noviembre, pierde temporalmente todos sus derechos y deberes parlamentarios.

Con esta suspensión, Ábalos deja de percibir cualquier retribución económica como diputado y queda fuera de la cobertura de protección social y de la póliza de accidentes que ofrece el Congreso. Además, se restará la parte proporcional de la subvención que corresponde al Grupo Parlamentario Mixto por su escaño.

La suspensión supone la retirada de todas las percepciones económicas asociadas a su escaño, donde dejará de cobrar el sueldo mensual de 3.236 euros brutos, así como los cerca de 2.000 euros extras que reciben los diputados elegidos fuera de Madrid para cubrir gastos de desplazamiento y estancia.

Además, tampoco percibirá ningún tipo de complemento ni indemnización ligada a su actividad parlamentaria. En caso de que las Cortes se disolvieran mientras siga en prisión, no tendría derecho a la compensación económica que suelen recibir los diputados al cesar, una ayuda transitoria que en su caso superaría los 100.000 euros, dada a su antigüedad en el escaño.

La medida fue adoptada este miércoles por unanimidad por la Mesa del Congreso, una vez confirmado el auto de procesamiento contra el exministro. De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento, "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

La petición de Ábalos

La decisión llega tras haber solicitado esta tarde el exministro mantener parte de su participación parlamentaria desde prisión. Lo hizo a través de su cuenta de ''X', donde pidió que, ante la "situación de excepcionalidad" que atraviesa, se convoque una reunión extraordinaria de la Mesa y se le permita ejercer su voto por esta vía, "ya que a este respecto y por estas circunstancias inusuales" le ha sido "imposible" tramitar antes la petición, como tampoco "la asistencia al pleno".

Por su parte, fuentes de la Presidencia del Congreso señalaron que, si la solicitud llegaba formalmente, sería analizada por los letrados de la Cámara, aunque consideraban que no existe "nada en el Reglamento que permita un voto telemático" de Ábalos "en estas condiciones". Sin embargo, la Mesa ha determinado lo contrario: la suspensión de sus funciones.

El proceso judicial avanza tras la decisión del juez Leopoldo Puente, el pasado 27 de noviembre, de enviar a Ábalos a prisión provisional comunicada y sin fianza. La Presidencia del Congreso solicitó al Tribunal Supremo la certificación de su ingreso penitenciario para poner en marcha la suspensión, y el Alto Tribunal confirmó tanto la medida cautelar como el procesamiento.

La Sala de Apelación del Supremo avaló la decisión del instructor de procesar a Ábalos junto con su exasesor, Koldo García, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

