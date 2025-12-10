Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz gana el premio Stefan Edberg a la Deportividad: "Todos quieren a Carlitos"

El murciano lo recibe por segunda vez tras hacerlo también en 2023. Federer y Nadal son los grandes dominadores de este premio en el siglo XXI.

Carlos Alcaraz habla con Sinner tras la final de Cincinnati

Carlos Alcaraz habla con Sinner tras la final de CincinnatiReuters

Además de ser el mejor tenista del planeta, Carlos Alcaraz destaca en la pista y fuera de ella como uno de los jugadores más deportivos del circuito, lo que ha llevado al murciano a ganar este año el premio Stefan Edberg a la Deportividad, el cual ya consiguió por primera vez en 2023.

Un premio diferente: "Comportamiento ejemplar dentro y fuera..."

"Todos quieren a Carlitos. Ha sido seleccionado como ganador del Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025. Tras ganar este galardón por segunda vez, el español sigue siendo reconocido por su comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha.", informó la ATP en una publicación en sus redes sociales.

En Roland Garros ante Shelton, el mejor ejemplo de ello

En el comunicado también se detalla el que para ellos fue uno de los momentos más sinceros y deportivos del murciano en este 2025: "Se produjo este año en Roland Garros ante Shelton. Alcaraz se estiró por completo para una volea y pareció conectar un tiro ganador. El punto le fue concedido inicialmente, pero inmediatamente alertó al árbitro de que había perdido el control de la raqueta a mitad de la extensión y había tocado la pelota cuando ya no la tenía en la mano. Según las reglas, eso significaba que el punto le correspondía a Shelton. 'Me habría sentido culpable si no lo hubiera dicho', dijo Alcaraz después del partido".

Un reconocimiento que, conociendo a Carlitos, seguro que le hará mucha ilusión, y es que el de El Palmar siempre se ha caracterizado por su comportamiento ejemplar en la pista con los rivales, juez de silla, recogepelotas, afición...

Le han votado 29 jugadores que fueron o han sido nº1

Además, en cuanto a la votación de este año, la ATP informó que "por primera vez, el ganador fue seleccionado mediante una votación de los miembros del exclusivo Club de los Números 1 de la ATP: los 29 jugadores, actuales y anteriores, que han alcanzado el número 1 del mundo", se puede leer en la nota.

Federer lo ganó 13 veces; Nadal, 5

El premio Stefan Edberg a la Deportividad lleva el nombre del extenista sueco después de que este lo ganara cinco veces entre 1988 y 1995, lo que hizo que al año siguiente el galardón llevara su nombre. Curiosamente, en el siglo XXI tanto Federer como Nadal han sido los que más veces lo han recibido: el suizo hasta 13 veces entre 2004 y 2017 y el español en cinco ocasiones (2010, 2018, 2019, 2020 y 2021). Alcaraz ya lleva dos (2023 y 2025), y todo apunta a que volverá a recibirlo muchas veces más.

