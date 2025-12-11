Sanción histórica en el tenis: Quentin Folliot no volverá a jugar hasta 2044

El tenis francés ha recibido uno de los mayores varapalos disciplinarios de los últimos años. Quentin Folliot, jugador de 26 años que llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP en 2022, ha sido suspendido hasta 2044 por su implicación en una red internacional de amaño de partidos, según ha anunciado la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La sanción deja al parisino completamente fuera del circuito profesional durante dos décadas: no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o avalado por ATP, WTA, ITF, Wimbledon, USTA, la Federación Francesa o cualquier asociación afiliada. Además, deberá afrontar una multa económica de 70.000 dólares y devolver más de 44.000 dólares obtenidos en competiciones.

Folliot fue declarado culpable de 27 violaciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). La ITIA lo sitúa como pieza clave dentro de una red de jugadores implicados en manipulación de resultados. Entre los cargos figuran tramar resultados, recibir dinero por no competir al máximo nivel, ofrecer pagos a otros jugadores para que amañasen partidos, proporcionar información privilegiada y destruir evidencias.

Seis jugadores sancionados

Aunque varias acusaciones se retiraron durante el proceso, la ITIA concluyó que el francés actuó como "vector de una red criminal", con el agravante de obstaculizar la investigación.

Con su castigo, Folliot se convierte en el sexto jugador sancionado dentro de esta misma trama, tras Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.

La suspensión comenzó a contar el 17 de mayo de 2024 y expirará en 2044, un castigo que, en la práctica, supone la muerte deportiva de un jugador que no volverá a competir hasta los 46 años.

