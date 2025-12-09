Alcaraz se remanga y vence a la promesa Joao Fonseca en el supertiebreak del Miami Invitational

'Cedió' ante Tiafoe, pero ante Fonseca, una de las grandes promesas del tenis mundial, Carlitos quiso 'remangarse' y asegurarse la victoria en el supertiebreak final del Miami Invitational, el segundo evento de exhibición consecutivo en el que ha participado el murciano. Un duelo al que asistieron Busquets y Jordi Alba, entre otros.

Aquí sí puede haber rivalidad

Había más rivalidad, por decirlo de alguna manera, y se notaba que pese a ser un partido sin importancia ambos jugadores tenían el gusanillo de querer ofrecer más show, pegar mejor a la pelota y si era posible llevarse la victoria.

Esta vez cayó del lado de Carlos Alcaraz, que venció por 7-5, 2-6 y 10-8 al joven brasileño de 19 años, Joao Fonseca, en el Miami International, donde antes volvieron a competir y formar pareja de dobles mixtos las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova.

El 'pelotazo' de Fonseca a Alcaraz

Es más, fue en este duelo donde tuvo lugar una de las anécdotas del día, el 'pelotazo' de Fonseca a Alcaraz, o mejor dicho, la potente derecha paralela del brasileño que intentó volear el murciano y que cuyo rebote le golpeó con fuerza en el rostro. Se desataron las risas en el estadio, Joao no dudó en disculparse varias veces y Carlitos, que lógicamente se lo tomó a bien, le lanzó una mirada desafiante e irónica.

Eso sí, esta vez el que se llevó uno de los mejores puntos del partido individual fue el número 24 del mundo, que dejó clavado al español con un preciso contrapié que levantó a parte de la grada situada en el estadio de béisbol de los Miami Marlins.

¿Llegará el primer Alcaraz-Fonseca oficial en 2026?

El primer encuentro, no oficial, entre Carlos y Joao terminó con victoria del murciano, aunque es en este 2026 cuando esperamos que ambos se enfrenten por primera vez en un partido oficial. Muchos auguran que Fonseca, si consigue dar otro gran paso adelante este año, podría ser un feroz competidor por grandes títulos en el futuro.

Esta madrugada también se disputó otra exhibición que contó con la presencia de Sabalenka, Kyrgios (ambos se enfrentarán a finales de diciembre en 'la batalla de los sexos'), Tommy Paul y Naomi Osaka.

