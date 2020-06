Tremendo 'zasca' de Verdasco al polémico Kyrgios tras la 'bronca' del español con el padre de Kokkinakis

Fernando Verdasco 'contestó' a Thanasi Kokkinakis en la pista venciendo por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-4) un caliente partido entre el español y el australiano... con el padre del 'aussie' como protagonista desde la grada. Además, el rifirrafe verbal entre ambos tenistas tuvo como invitado especial en redes sociales: el siempre polémico Nick Kyrgios.

Kyrgios, amigo de Kokkinakis y también australiano, lanzó un ataque al tenista madrileño con un tuit: "Espero que TK gane el partido. Verdasco es el tipo más rabioso, debe estar frustrado por su éxito pasado ante los australianos", dijo Kyrgios.

Sin embargo, al cabo de unos minutos el australiano borró el tuit... Aun así, Verdasco no perdió la oportunidad para devolverle el 'zasca' al australiano tras ganar a Kokkinakis en la pista.

"Cuando tengas el valor de insultar a otro jugador en un tweet, ten el mismo valor para no borrarlo", tuiteó Verdasco.

@NickKyrgios when you have the courage to put a tweet insulting another player you need to have the same to don’t delete it. — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 26 de marzo de 2018

Pero la cosa no quedó ahí: hubo respuesta de Kyrgios explicando que había borrado su tuit porque no quería atraer a la atención, "pero me hubiera gustado decírselo a la cara". "Gracias por bloquearme. Debe hacer falta mucho coraje", concluyó el australiano.

I would honestly have told it to Fernando’s face, the reason I deleted my previous tweet was because I didn’t want to cause unwanted attention, but I’m just gonna leave this here. Thanks for blocking me, I’m sure that took a lot of courage x — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 26 de marzo de 2018

Así fue el rifirrafe por el padre de Kokkinakis

El origen de todo estuvo en el intenso partido que vivieron este lunes en Miami Fernando Verdasco y Thanasi Kokkinakis, cuyo momento más acalorado fue después de que el español pidiese la expulsión de un espectador que le estaba molestando y que resultó ser el padre del tenista australiano.

En un momento del tercer set, el australiano se quejó al juez de silla de que Verdasco estaba "hablando" en cada punto durante su rutina de servicio.

Entonces, el jugador madrileño intervino y dijo al juez de silla que lo que debería hacer era expulsar a un espectador que sí le estaba molestando a él entre su primer y segundo servicio y que así no podía sacar.

Ya sentados cada uno en su sillón, comenzó un intercambio de reproches entre ambos jugadores en el que el español aseguró a Kokkinakis que no quería faltarle al respeto, pero que estaba hablando con el juez de silla porque había un espectador que le estaba molestando.

"Pero él no te está faltando al respeto, es mi padre, así que me está afectando a mí", dijo el australiano, a lo que Verdasco dijo que no es su padre el espectador del que él habla. Cuando Kokkinakis le explica que efectivamente se trata de su "jodido padre", Verdasco le pide disculpas y le dice que pensaba que era su entrenador, pero que, aunque sea su progenitor, no puede hablar entre el primer y segundo servicio.

Tras el partido, que ganó Verdasco en el "tie-break" en el tercer set, los dos jugadores se dieron la mano de manera fría y distante, aunque el incidente no fue a mayores.