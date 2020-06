Verdasco pide que echen a un espectador y su rival le contesta: "Ese es mi j... padre"

El intenso partido que vivieron este lunes en Miami Fernando Verdasco y Thanasi Kokkinakis vivió su momento más acalorado después de que el español pidiese la expulsión de un espectador que le estaba molestando y que resultó ser el padre del tenista australiano.

En un momento del tercer set, el australiano se quejó al juez de silla de que Verdasco estaba "hablando" en cada punto durante su rutina de servicio.

Entonces, el jugador madrileño intervino y dijo al juez de silla que lo que debería hacer era expulsar a un espectador que sí le estaba molestando a él entre su primer y segundo servicio y que así no podía sacar.

Ya sentados cada uno en su sillón, comenzó un intercambio de reproches entre ambos jugadores en el que el español aseguró a Kokkinakis que no quería faltarle al respeto, pero que estaba hablando con el juez de silla porque había un espectador que le estaba molestando.

"Pero él no te está faltando al respeto, es mi padre, así que me está afectando a mí", dijo el australiano, a lo que Verdasco dijo que no es su padre el espectador del que él habla. Cuando Kokkinakis le explica que efectivamente se trata de su "jodido padre", Verdasco le pide disculpas y le dice que pensaba que era su entrenador, pero que, aunque sea su progenitor, no puede hablar entre el primer y segundo servicio.

Tras el partido, que ganó Verdasco en el "tie-break" en el tercer set, los dos jugadores se dieron la mano de manera fría y distante, aunque el incidente no fue a mayores.