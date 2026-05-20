El abogado Carlos Lacaci, sobre la imputación de Zapatero: "Todos los delitos suman penas de prisión elevadas"

El auto del juez José Luis Calama de casi 90 páginas dibuja unas presuntas prácticas dirigidas por el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en las que se desvelan los posibles delitos de organización criminal, banqueo de capitales, tráfico de influencias y falsificación documental.

El abogado Carlos Lacaci, del despacho Lacaci & Delgado, quien ha analizado la imputación, afirma que "todos los delitos de los que se le acusa suman penas de prisión graves". Unas condenas oscilarían entre los 22 y 25 años de cárcel si se aplicasen los límites máximos previstos para los delitos investigados.

Calama, "garantista" con Zapatero

Ante la posibilidad de la prisión provisional como medida cautelar, el letrado no ha querido descartarla, pero sí ha afirmado que "la investigación está en un momento tan inicial que no seria nada probable que se tomara una medida tan restrictiva". Asimismo, negando todavía más esta posibilidad, menciona lo "garantista" que ha sido el juez, justificando que "no ha querido registrar el domicilio de Zapatero ni le ha incautado sus teléfonos móviles".

De todos modos, no será hasta el 2 de junio cuando Zapatero declare ante el magistrado. Ese día testificará en calidad de investigado, "ni de procesado, ni mucho menos está condenado", aclara Lacaci. "Por tanto, la presunción de inocencia es un derecho que se le asiste", continuaba.

"Comunicado dirigido al marketing"

"Una cosa a poner de relevancia es que respetó la justicia, confió en ella y no hablo de 'lawfare' -término empleado para referirse a la utilización de los procedimientos legales como un arma política-, como lamentablemente se sigue haciendo", decía el abogado al respecto del comunicado emitido por el expresidente. Aún así, exponía la poca validez judicial de sus palabras, "tiene un plano mas dirigido a la opinión publica e incluso de marketing", explicaba.

Volviendo a la cita ante el juez del 2 de junio, Lacaci concluía diciendo que "es allí donde tiene que exculparse, mediante pruebas, de lo que la acusación le atribuye". El tribunal que juzgará al expresidente socialista será el número 4 de la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.