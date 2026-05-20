La Asociación de Fiscales gana las elecciones de los vocales del Consejo Fiscal con 6 asientos

Casi 2.800 fiscales han sido llamados a las urnas para las elecciones de los vocales del Consejo Fiscal, principal órgano consultivo del Fiscal General.

Estas elecciones las ha ganado la Asociación de Fiscales que ha renovado sus 6 asientos, mientras la Unión Progresista alcanza 2. El último puesto ha sido para la Asociación Independiente de Fiscales.

En 2022 tuvieron lugar las anteriores elecciones. El Consejo Fiscal cuenta con 12 miembros, de los que tres son natos y nueve electivos.

La participación en estos comicios alcanzó el 74,94% y según los datos provisionales de los que se hace eco Infobae.com son los siguientes: Ana López Riera (AF), 1.355 votos; Esther Moreno Amaya (AF), 1.253; José Francisco Ortiz Navarro (AF), 1.253; Macarena Ortiz Tejonero (AF), 1.242; Alberto Rodríguez Fernández (AF), 1.142; Javier Ródenas Molina (AF), 1.085; María Teresa Gálvez Díez (APIF), 516; Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo (UPF), 413 votos, y Víctor Castells Domènech (UPF), 428 votos.

Para conocer los resultados finales habrá que esperar al próximo 27 de mayo, día en el que tendrá lugar un acto público en la sede de la Fiscalía General del Estado.

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