Los Mossos detienen a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre al caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Cobaltó, Barcelona. Ese día, el fundador de Mango estaba acompañado únicamente por su hijo Jonathan, detenido este martes por presunto homicidio.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona, está investigando al detenido, que se encuentra prestando declaración en estos momentos.

Colaboración máxima

Un portavoz autorizado de la familia Andic ha asegurado que Jonathan está declarando en estos momentos por lo sucedido en 2024 y que la colaboración en el marco de estas diligencias ha sido y será máxima.

Las sospechas de los agentes

Los agentes investigan cómo era la relación Isak Andic con su hijo, al que requirieron el teléfono móvil el pasado septiembre para analizarlo. También han recuperado mensajes que habían sido borrados meses antes.

Las sospechas de los mossos se basan en algunas incongruencias que mostró Jonathan en su declaración, como dónde se encontraba cuando su padre se precipitó, dónde aparcó o si hizo fotos de la excursión.

Además, los agentes creen que es difícil que en ese camino un cuerpo pueda despeñarse sin que nada ni nadie ejerza fuerza contra él.