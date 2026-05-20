Donald Trump defiende la importancia de construir el salón de baile de la Casa Blanca para garantizar la seguridad

El presidente de EEUU Donald Trump sigue decidido a finalizar las obras del gran salón de baile que proyectó para la Casa Blanca. Se trata de una construcción que viene acompañada de polémica por los problemas de financiación que está encontrando el líder norteamericano.

La obra se proyectó con un presupuesto de 200 millones de dólares que en pocos meses se ha rectificado hasta ascender a los 400. Trump asegura que ese dinero va a salir de su bolsillo como un regalo para los americanos y no tendrán que ser los contribuyentes quienes se hagan cargo de la construcción con sus impuestos.

"Un imperio de drones para proteger Washington"

En medio de los trabajos de construcción Trump le ha hecho un tour a la prensa: "El techo albergará un imperio de drones para proteger Washington", presumía el líder.

Es su obra mas ambiciosa a pesar de sus problemas de financiación. Trump insiste en que el salón de baile es importantísimo para la seguridad nacional y mantiene que no hubieran atentado contra él si ya estuviera construido.

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