La UE alcanza un acuerdo para poner en marcha el pacto arancelario con EE.UU.

Fumata blanca para implementar el pacto comercial entre la UE y Estados Unidos. Esta madrugada, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaban un acuerdo provisional para poner en marcha el acuerdo que habían cerrado Trump y Von der Leyen en julio de 2025.

"El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo provisional sobre dos reglamentos que aplican las reducciones arancelarias de la Unión Europea (UE) establecidas en la Declaración Conjunta UE-EEUU".

Para el Consejo Europeo se trata de un "paso importante para el cumplimiento de los compromisos adquiridos" y se espera "sirva de plataforma para seguir colaborando con Estados Unidos en la reducción de aranceles y en la cooperación estrecha para afrontar los retos comunes".

El primer eje sobre el que gira el acuerdo es un reglamento que "elimina los aranceles aduaneros restantes sobre los productos industriales estadounidenses y otorga acceso preferencial al mercado, incluso mediante contingentes arancelarios y aranceles reducidos para ciertos productos del mar y agrícolas no sensibles de Estados Unidos".

El segundo reglamento que se ha pactado "se centra en extender la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada".

Bruselas incluye lo que llama "mecanismo de salvaguardia" en el que se establece que ante "una solicitud debidamente justificada de tres o más Estados miembros, de la industria o sindicatos de la UE, o por iniciativa propia, la Comisión iniciará un examen para evaluar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE".

Si tras esa investigación "existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento".

El acuerdo alcanzado por Parlamento y Consejo también incluye una cláusula de extinción, según la cual "el reglamento dejará de aplicarse a finales de 2029".

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