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Sancionado de por vida Petr Vlachovský por grabar a sus jugadoras en los vestuarios

El exentrenador del equipo femenino FC Slovacko fue condenado en mayo de 2025 por grabar a futbolistas del club en los vestuarios, entre ellas una menor de 17 años.

Imagen de archivo de un campo de f&uacute;tbol.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.Pexels

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Petr Vlachovský, exentrenador del equipo femenino del FC Slovacko, ha sido sancionado de por vida por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) por "la violación de los Artículos 11(1), 11(2)(b) y (d) del Reglamento Disciplinario de la UEFA". En concreto, el entrenador checo estab siendo investigación por conducta indebida relacionada con la grabación secreta de jugadoras del FC Slovacko en los vestuarios.

Vlachovský fue condenado en mayo de 2025 por grabar a futbolistas del club en los vestuarios, entre ellas una menor de 17 años y recibió una pena de prisión suspendida y una prohibición temporal para entrenar en el país, según informa medios checos. Este martes, la UEFA anunciaba una sanción de por vida a Petr Vlachovský para "ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol".

"Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las alegaciones de posible conducta indebida que involucran al Sr. Petr Vlachovský, exentrenador del equipo femenino del 1.FC Slovácko, y a solicitud del EDI, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió hoy prohibir al Sr. Petr Vlachovský ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de por vida, por la violación de los Artículos 11(1), 11(2)(b) y (d) del Reglamento Disciplinario de la UEFA", informaba el máximo organismo del fútbol europeo.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) también ha solicitado a la FIFA extender ese castigo a nivel mundial y pedir "a la Asociación de Fútbol de la República Checa que revoque la licencia de entrenador del Sr. Petr Vlachovský, en la medida en que dicha revocación no se haya llevado a cabo ya".

El sindicato de futbolistas FIFPRO acogió con satisfacción la sanción, así como la solicitud de la UEFA al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, para que imponga una prohibición internacional al técnico.

"Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y de que la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”, informaba este martes FIFPRO en un comunicado.

Comunicado íntegro de la UEFA sobre la sanción a Petr Vlachovský

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha tomado la siguiente decisión:

Fuera de competición: Suspensión del Sr. Petr Vlachovský, exentrenador del equipo femenino del 1. FC Slovácko (Chequia)

Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las alegaciones de posible conducta indebida que involucran al Sr. Petr Vlachovský, exentrenador del equipo femenino del 1.FC Slovácko, y a solicitud del EDI, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió hoy prohibir al Sr. Petr Vlachovský ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de por vida, por la violación de los Artículos 11(1), 11(2)(b) y (d) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

El CEDB decidió además solicitar a la FIFA que extienda la mencionada prohibición a nivel mundial y ordenar a la Asociación de Fútbol de la República Checa que revoque la licencia de entrenador del Sr. Petr Vlachovský, en la medida en que dicha revocación no se haya llevado a cabo ya.

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