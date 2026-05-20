Venezuela, China y Dubái, los ejes de la presunta red bajo investigación en el caso Plus Ultra

La investigación de la Audiencia Nacional liderada por el magistrado José Luis Calama, que ha contado con la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, analiza los indicios de una presunta trama de tráfico de influencias internacional que conectaría a Zapatero con Venezuela, China y los Emiratos Árabes Unidos.

Según detalla el auto judicial, el volcado telefónico de Rodolfo Reyes Rojas, socio venezolano de la aerolínea Plus Ultra, ha sido la clave para que los investigadores tracen la supuesta ruta utilizada para intentar llegar al expresidente español. Los mensajes intervenidos en el dispositivo reflejan supuestos contactos de la cúpula de la aerolínea con el entorno del exmandatario con el objetivo de realizar un presunto lobby político en busca de millonarias ayudas públicas y financiación estatal.

El propio texto del auto judicial sostiene que esta supuesta red de influencia no se limitaba a la aerolínea, y el magistrado sospecha abiertamente que la empresa Análisis Relevante funcionaba como una sociedad pantalla para circular comisiones. Plus Ultra abonaba a esta consultora unos 5.000 euros mensuales, un contrato idéntico al que suscribió el grupo Aldesa, una constructora adquirida por capital chino. Asimismo, el documento judicial señala que la sociedad Inteligencia Prospectiva S.L., administrada por dos hermanos venezolanos, servía presuntamente como vía de entrada para fondos extranjeros simulados como ampliaciones de capital que posteriormente eran redistribuidos hacia la citada consultora bajo el foco.

La red global del dinero bajo sospecha judicial

Fuera del estricto contenido del auto de imputación, y según ha adelantado en exclusiva El Confidencial citando fuentes próximas al caso, el operativo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habría frustrado un viaje inminente de Zapatero a Venezuela. Más allá de este viaje, el juez Calama sitúa en su escrito el núcleo de esta presunta red en cuatro ejes geográficos internacionales.

El primero de ellos es Venezuela, que actuaría como núcleo central de la investigación por sus supuestos vínculos directos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, operadores petroleros de la estatal PDVSA y la red de alimentos CLAP, lo que según los indicios del auto podría conectar el caso con la trama del presunto testaferro Álex Saab.

En segundo lugar aparece Dubái, donde el magistrado sospecha que se utilizó la sociedad Landside Dubai FZCO como una estructura offshore con el presunto objetivo de cobrar comisiones fuera de España y borrar la trazabilidad de los fondos.

Finalmente, el auto judicial describe el eje de China basándose en comunicaciones enviadas presuntamente a la oficina de Zapatero por parte de corporaciones como China International Cultural Technology Resources Group, vinculadas al Partido Comunista Chino, que mostrarían un gran interés estratégico en operaciones de alto valor relacionadas con el oro, las divisas y los barcos de crudo venezolano.

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