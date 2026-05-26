Sinner no falla en su debut ante Tabur y da el primer paso hacia su primer Roland Garros

Jannik Sinner puso este martes la primera piedra en su ansiado asalto a Roland Garros, el único grand slam que falta en su palmarés. El número 1 del mundo despachó al francés Clement Tabur en dos horas y ocho minutos de partido y tres sets (6-1, 6-3 y 6-4), cediendo tan solo siete juegos en la Philippe Chatrier, el icónico escenario donde el año pasado cedió en aquella legendaria final ante Carlos Alcaraz.

Pero con el murciano en el dique seco por una lesión en su muñeca derecha, el de San Cándido ha aterrizado en París con la vitola de gran favorito para lazar la Copa de los Mosqueteros el próximo 7 de junio. El primer paso lo dio este martes ante un Clement Tabur, que pese a lo que reflejó el marcador final, le exigió al pupilo de Darren Cahill.

El transalpino tuvo tres bolas de partido al resto, con 5-3 arriba en el tercer set, pero el tenista francés las salvó todas. Jannik Sinner lo cerró acto seguido con su servicio para meterse en la segunda ronda, en la que se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo de Jacob Fearnley (2-6, 6-7(0) y 6-7 (9)).

30 victorias seguidas y rumbo a una temporada de tierra perfecta

Con el triunfo ante Clement Tabur, Jannik Sinner enlazó su triunfo número 30 consecutivo, no pierde desde que cediera en los cuartos de final de Doha ante Jakub Mensik el pasado 19 de febrero. Por el camino, el italiano ha levantado los títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

La temporada sobre polvo de ladrillo del número 1 del mundo es perfecta hasta el momento, habiendo ganado los tres Masters 1.000 que se han jugado este año sobre tierra batida: Montecarlo, Madrid y Roma.