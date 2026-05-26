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Florentino Pérez arranca la campaña: "La grandeza no se improvisa ni se hereda"

El presidente del Real Madrid y candidato a las elecciones lanza su primer vídeo de campaña, reivindicando su gestión y los títulos logrados en sus años al frente del club.

Florentino Pérez

Florentino PérezReuters

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Un día antes de presentar su candidatura oficial a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez ha arrancado la campaña con un vídeo en las redes sociales en el que presume de su gestión en el club blanco y los 66 títulos ganados, "entre ellos siete Ligas de Campeones", que son "nuestro listón para todo lo que viene".

"Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación, y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día y el liderazgo no se puede dar por hecho, debemos seguir trabajando día a día", afirma Florentino Pérez mientras se alternaban imágenes de momentos históricos del club como el tanto de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002.

Además, subraya que "el mejor ciclo de la historia del fútbol mundial aún no ha acabado"

"66 títulos ganados, entre ellos siete Champions, son nuestro listón para todo lo que viene. Nuevas noches que parecerán imposibles, pero que volveremos a vivir juntos", indica Florentino Pérez.

"Seguir siendo el mejor club del mundo implica seguir trabajando constantemente"

"Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo. Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho", indica el actual presidente blanco.

Florentino Pérez también ensalza el nuevo Santiago Bernabéu, el estadio "más avanzado del planeta". Además, indica que el Real Madrid "piensa en décadas y no en temporadas".

"Cada piedra de la próxima ampliación de Valdebebas lleva grabado el mismo compromiso: construir el mejor entorno para ganar siempre", añade Florentino Pérez.

"La grandeza del Madrid no se mide solo en títulos, se mide en los niños que aprenden, en las personas que forman. La misma camiseta con la que se ganan Champions también enseña a vivir con valores. Eso es la Fundación, eso es la Universidad, esos somos nosotros", explica Florentino Pérez.

"Seguir siendo el mejor club del mundo implica seguir trabajando constantemente. En gestión, en tecnología, en experiencia. Cada año, sin pausa, mientras otros observan, nosotros estamos creando nuevas formas de liderar el deporte y el entretenimiento mundial", apunta el presidente del Real Madrid.

Por último, Florentino Pérez recordó que el Real Madrid "no pertenece a ningún presidente" porque es de los socios.

"Siempre fue vuestro y siempre lo será, porque la grandeza no se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene", concluye el vídeo lanzado por la candidatura de Florentino Pérez.

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