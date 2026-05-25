La eufórica celebración de Gavi al entrar en la lista de 26 para el Mundial 2026

Pablo Páez Gavira 'Gavi', centrocampista del Barcelona, ha celebrado por todo lo alto este lunes el haber entrado en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. El futbolista de Los Palacios y Villafranca, Sevilla, lo ha celebrado con gritos y abrazos mientras su compañero, Lamine Yamal, que también ha sido convocado, le grababa.

Lamine Yamal, que también figura entre los 26 convocados del combinado español para el Mundial, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram que muestra el instante en el que se confirmó dicha noticia. En la imagen, se ve al jugador andaluz gritando de júbilo justo en el momento en el que se ha escuchado su nombre en un televisor del gimnasio del recinto deportivo del club azulgrana ubicado en Sant Joan Despí (Barcelona).

Jugadores como Frenkie de Jong, Héctor Fort o el propio Lamine Yamal abrazaron a su compañero, que también recibió el cariño de varios preparadores y fisioterapeutas del primer equipo azulgrana, que fueron claves en el proceso de recuperación de las dos graves lesiones de rodilla que ha sufrido en las tres últimas temporadas.

Pablo Páez Gavira 'Gavi' sufrió en noviembre de 2023 con la selección una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo que lo dejó cerca de un año en el dique seco. A principios de la presente temporada, sufrió otra dolencia en el menisco de la misma rodilla por la que fue intervenido a finales de septiembre de 2025.

A principios de marzo, recibió el alta médica y, en el último tramo del curso, ha ido ganando protagonismo en las alineaciones de Hansi Flick, lo que le ha permitido formar parte de la convocatoria para disputar el Mundial 2026.

Lista de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

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