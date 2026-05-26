Las elecciones al Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio

La junta electoral del Real Madrid ha anunciado este martes que el próximo domingo 7 de junio se celebrarán las elecciones a la presidencia del club, en las que se enfrentarán Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

"La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, Avenida Alejandro de la Sota s/n - Madrid, en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales. Esta información se enviará a todos los socios incluidos en el censo electoral", informa el club blanco.

Además, la Junta Electoral informó de que tras examinar la documentación presentada por las dos candidaturas, puede proclamar como "válidas" para presentarse a las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del club madridista las candidaturas de Florentino Pérez Rodríguez y Enrique José Riquelme Vives.

"La Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol, una vez examinada la documentación presentada por los distintos candidatos, ha proclamado como candidaturas válidas para las elecciones a Presidente y Junta Directiva del club a las encabezadas por los siguientes socios: D. Florentino Pérez Rodríguez (Socio nº 1.484) y D. Enrique José Riquelme Vives (Socio nº 41.736)", detalla la Junta Electoral del club blanco.

Las últimas elecciones con más de un candidato se celebraron en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos a Juan Palacios. Desde el retorno de Florentino Pérez en 2009 para presidir al Real Madrid en su segunda etapa, no ha tenido rivales en los diferentes comicios hasta la aparición de Enrique Riquelme en 2026.