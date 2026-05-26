Enrique Riquelme: "Vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid"

Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que ha alertado del riesgo de que estas sean los último comicios al club blanco antes de una supuesta privatización.

"Tenemos la obligación de dar un paso adelante, de ser los primeros que vamos con esa valentía y sobre todo vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid. Es público y lo han dicho cada vez que han tenido oportunidad que se va a privatizar el club. Nos invitan a esta fiesta y creo que la responsabilidad como socio es que hay que ir", indica Enrique Riquelme.

El empresario alicantino de 37 años afirma que solo ha trabajado para "en algún momento" estar disponible para el Real Madrid "por responsabilidad", y añadió que sabe lo que es enfrentarse a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pidió que se presentara.

"Él (Florentino Pérez) no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que ha querido. Ya dijo claramente que había que sacarle a tiros o no se iba. Me parece una barbaridad", subraya el candidato a las elecciones del Real Madrid.

"Recuerdo ir a la peña de Cox, a la de Callosa del Segura y ver los partidos"

En el vídeo colgado en sus redes sociales, Enrique Riquelme se describe como "alguien normal, de 37 años, de Cox en Alicante"

"Recuerdo ir a la peña de Cox, a la de Callosa del Segura y ver los partidos y los debates. Así nace una pasión, la pasión por el Real Madrid. Hay gente que nace madridista y otros que se hacen madridistas. En mi caso, nací madridista", explica Enrique Riquelme.

"Me fui de mi casa a los 20, 17 años emprendiendo. He dejado mi vida personal prácticamente aparcada por Cox, por mi compañía. Quince mil personas, 37 países donde operamos y donde tenemos unas ventas este año de casi 4.000 millones de euros", apunta el presidente de Cox Energy.

Además, Riquelme bromea al comienzo del vídeo mientras entrega su teléfono móvil a un miembro de su equipo de campaña.

"Si llama Klopp o Haaland, lo coges tú directamente", le indica a uno de sus asesores de comunicación.

Con una última declaración, y a menos de 24 horas de presentar oficialmente sus propuestas para los socios, terminó su vídeo promocional: "Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie es a favor del Real Madrid. Legado y futuro, Enrique Riquelme", finaliza el vídeo de algo más de tres minutos.