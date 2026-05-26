El emotivo vídeo de despedida de Alexia Putellas: "En mi peor momento el Barça me salvó"

Alexia Putellas se marcha del Barcelona. La centrocampista de Mollet del Vallès ha anunciado este martes su adiós al club azulgrana tras 14 temporadas y después de levantar 38 títulos con la elástica culé. La doble ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022) y cuatro veces campeona de la Champions League (2021, 2023, 2024 y 2026) ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que recuerda su llegada al Barça en 2012.

"Culers, recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento solo veía a hombres jugar en el estadio y nunca me habría imaginado que, allí mismo, algún día seríais más de 90.000 culers los que gritaríais mi nombre. Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça, en las categorías inferiores", rememora Alexia Putellas.

"Veo como si fuera hoy la cara de orgullo de mi padre, diciendo que no se iría de este mundo sin que viera a su hija defender estos colores con el primer equipo. Con 18 años y solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida me volvió a poner al Barça enfrente para ser jugadora, y esta vez del primer equipo. Cuando se dio la oportunidad, él ya no estaba, pero en mi peor momento el Barça me salvó. Es por todo esto que siempre estaré en duda con estos colores", indica la de Mollet del Vallès.

"Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que nunca hubiéramos imaginado. Al inicio, ser jugadora de fútbol no estaba ni tan siquiera reconocido como una profesión. Ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio. Gracias a cada culer que nos ha acompañado, cada persona del club que desde atrás nos ha impulsado. Ha sido una transformación preciosa e irrepetible. 14 temporadas y más de 500 partidos. Con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón. No tengo palabras para describir lo que ha sido vivir esto al lado de todas mis compañeras. De las que abrieron camino y de las que hemos llegado después para escribir juntas este legado eterno. A las que venís por detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras hacer historia en el mejor club del mundo", señala Alexia Putellas.

"Esto es solo una etapa que se acaba, pero por suerte, nací culer y moriré culer"

"Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria para buscar la mejora constante durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado. Por esto quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona. He sido, y siempre seré, una culer más, como vosotros. Por esto no quiero que sea un momento triste. Esto es solo una etapa que se acaba, pero por suerte, nací culer y moriré culer. Por tanto, nos volveremos a ver. Visca el Barça, siempre, para siempre", concluye Alexia Putellas.

La leyenda azulgrana apunta que "siempre he dicho que quería que el último momento fuera estando lo mejor posible, dándolo todo y al 100% de energía... Ha sido una historia perfecta".