Rafa Jódar supera a Duckworth para plantarse en la tercera ronda de Roland Garros

Rafa Jódar comenzó a sentir este miércoles lo que supone jugar en Roland Garros y, tras su plácido debut Aleksandar Kovacevic, sufrió para doblegar al australiano James Duckworth (1-6, 7-6(5), 4-6 y 5-7) en un duelo que se extendió durante tres horas y 23 minutos. El de Leganés, en el segundo partido de su carrera en el grand slam parisino, arrancó como un ciclón y cerró el primer set en tan solo 25 minutos y con un doble break.

Pintaban las cosas demasiado bien e incluso Jódar se puso 2-3 arriba en la segunda manga, tras romper por tercer vez el servició de su rival. Pero en ese momento, se comenzó a complicar el partido. James Duckworth, 82 del ránking, firmó un contra break para devolver la igualdad y llevar el segundo set hasta el tie-break, al que llegó Jódar tras salvar una bola de set cuando estaba 6-5 abajo. El australiano fue mejor en ese momento e igualó el duelo (7-6(5)) ante un Jódar que dio el susto en una caída sin consecuencias sobre la tierra batida de la pista 7.

En el tercer set la igualdad fue otra vez la tónica dominante hasta que el tenista madrileño de 19 años dio otro zarpazo en el décimo juego de la tercera manga. Sacaba Duckworth para igualar el set, pero Jódar le endosó un break en el momento justo para cerrar el tercer parcial (4-6).

No cambió la tónica en el cuarto set, la igualdad persistió hasta que Rafa Jódar logró dar el golpe definitivo (5-7). El de Leganés le endosó un break en el duodécimo juego de la cuarta manga para cerrar su pase a la tercera ronda de Roland Garros, donde se medirá a Alex Michelsen, quien superó en cuatro sets (6-7(5), 3-6, 6-3 y 3-6) a Nishesh Basavareddy.