Roland Garros, día 4: Carreño, a tercera ronda; Davidovich y Kaitlin Quevedo, eliminados

Pablo Carreño ha protagonizado la cara en la jornada de este miércoles en Roland Garros, avanzando a la tercera ronda tras la retirada del australiano Thanasi Kokkinakis (5-7, 6-4, 0-1 y retirada), con un problema en el hombro derecho que le impidió seguir al comienzo del tercer set. El tenista australiano se había anotado el primer set y había cedido el segundo ante un Kokkinakis que decidió decir basta tras perder el primer juego del tercer parcial.

De esta forma, Pablo Carreño se clasificó por sexta vez en su carrera para la tercera ronda de los Internacionales de Francia, donde sus mejores resultados son los cuartos de final de 2017 y 2020. El jugador de Gijón se medirá al argentino Thiago Tirante, verdugo del también español Alejandro Davidovich (6-4, 6-7(4), 1-6 y 3-6), cabeza de serie número 27.

Thiago Tirante manda a Davidovich para casa

Alejandro Davidovich cayó este miércoles en la segunda ronda de Roland Garros ante el argentino Thiago Tirante (6-4, 6-7(4), 1-6 y 3-6), número 60 del mundo y que por primera vez, a sus 25 años, estará en lso 1/16 de final del grand slam parisino.

Davidovich, que no estaba completando una buena gira sobre tierra batida, ya tuvo que batallar durante cinco sets para superar en primera ronda al bosnio Damir Dzumhur y al término de ese duelo aseguró que sus sensaciones no habían sido las mejores.

Kaitlin Quevedo se despide ante Elina Svitolina

La ucraniana Elina Svitolina, séptima cabeza de serie, ganadora del torneo de Roma la semana pasada, impuso la lógica y derrotó a la española Kaitlin Quevedo, procedente de la fase previa, (6-0 y 6-4) en 1 hora y 18 minutos en su segundo partido en un Grand Slam.

Pocos días después de haber conseguido su primera victoria en un grande, la jugadora nacida en Florida, de padre canario y afincada en Barcelona desde hace tres años, estuvo muy por debajo del nivel de la ucraniana cinco veces cuartofinalista en París y en un buen momento de forma a sus 31 años.