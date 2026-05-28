Neymar se lesiona y estará de baja de "dos a tres semanas"

Problemas para Brasil y Carlo Ancelotti. Neymar sufre una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja de "dos a tres semanas", por lo que parece casi imposible que llegue recuperado al debut mundialista ante Marruecos el próximo 13 de junio. El delantero de 34 años no abandonará la concentración de la pentacampeona del mundo, según informó la CBF.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó que el jugador del Santos seguirá "un tratamiento intensivo" en los próximos días con los profesionales de la 'Seleção'. Neymar fue convocado por Carlo Ancelotti hace solo unos días y jugará en Estados Unidos, México y Canadá su cuarta Copa del Mundo, tras estar presentes en Alemania 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Neymar llegó ayer a la Granja Comary (la sede de Brasil cerca de Río de Janeiro), se sometió a todas las pruebas médicas y se le diagnosticó una lesión de grado dos en el gemelo. Se prevé que esté de baja entre dos y tres semanas", declaró el médico Rodrigo Lasmar.

El delantero de Mogi das Cruzes, São Paulo, se unió este miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti. Sin embargo, se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a "exámenes complementarios".

El Santos informó en los días previos a la concentración de la Canarinha que el atacante tenía apenas un "edema" en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico. Ney se sometió así a una resonancia magnética que constató una "lesión muscular de grado II en el gemelo", según especificó Lasmar ante los periodistas.

"Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa", afirmó el doctor.

El calendario de Brasil antes del Mundial y las fechas clave de la fase de grupos

Neymar se perderá seguro los dos amistosos previos de la Canarinha antes del Mundial ante Panamá, el domingo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos). Según los plazos previstos, Neymar también será duda para el debut en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

Brasil se enfrentará después con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025. Sin embargo, Carletto optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos.