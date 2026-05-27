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PNV y Junts se abstienen en el Senado y evitan romper con Sánchez en plena presión judicial sobre el PSOE y el caso Plus Ultra

La Cámara Alta reprueba al Ejecutivo por los casos de corrupción mientras los socios de Sánchez apelan a la presunción de inocencia.

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PNV y Junts se abstienen en el Senado y evitan romper con Sánchez en plena presión judicial sobre el PSOE y el caso Plus Ultra | Antena 3 Noticias

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado este miércoles una nueva prueba parlamentaria en pleno aumento de la presión política y judicial sobre el PSOE. PNV y Junts optaron por la abstención en la votación impulsada por el Partido Popular en el Senado para condenar los supuestos casos de corrupción que afectan al entorno socialista, una decisión que permitió al Ejecutivo evitar una imagen de ruptura total con sus socios.

La moción salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y al apoyo de Vox y UPN. En total, la iniciativa recibió 146 votos favorables, 98 en contra y 13 abstenciones. Aunque la medida no tiene efectos vinculantes, el debate sirvió para medir la posición de los aliados parlamentarios de Sánchez en uno de los momentos más delicados de la legislatura.

Todo ocurrió además mientras agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban la sede del PSOE en Ferraz, junto a otros puntos vinculados a la investigación abierta por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP presiona a los socios

La propuesta fue defendida por el Grupo Popular con el objetivo de forzar un posicionamiento político de los socios habituales del Gobierno. Desde la bancada popular se insistió en que la situación judicial que rodea al PSOE requiere "responsabilidades políticas".

La senadora del PP María José Pardo enumeró durante su intervención varios de los procedimientos que afectan al entorno socialista y aseguró que España vive "la primera vez en la historia" en la que coinciden investigaciones que afectan a miembros del Gobierno, familiares del presidente y un expresidente.

En paralelo, Alberto Núñez Feijóo elevó el tono en los pasillos del Congreso al afirmar que la situación actual "apestaba" y volvió a reclamar elecciones "inmediatas".

PNV y Junts evitan romper

A pesar de las críticas recientes al Ejecutivo, ni PNV ni Junts quisieron respaldar la ofensiva del PP. Ambos partidos se abstuvieron y marcaron distancia tanto del Gobierno como de la estrategia de los populares.

La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, calificó la iniciativa como una "pseudomoción" y retó a Feijóo a presentar una moción de censura real en el Congreso si considera que existen apoyos suficientes.

Desde Junts, Eduard Pujol defendió que su formación mantiene diferencias con el PSOE, aunque evitó alinearse con el PP. "Ya hace días que nos plantamos ante el socialismo", afirmó durante el debate.

El PSOE denuncia una "moción de serie B"

La respuesta socialista llegó de la mano de Juan Espadas, que acusó al PP de utilizar el Senado para intentar desgastar al Gobierno mediante una operación política encubierta.

"Les veo nerviosos, jadeantes", afirmó el senador socialista dirigiéndose a la bancada popular. Espadas defendió además la "presunción de inocencia" y reclamó respeto a las garantías procesales mientras avanzan las investigaciones judiciales.

El debate terminó con constantes interrupciones entre senadores del PP y del PSOE, obligando incluso al presidente de la Cámara, Pedro Rollán, a intervenir para recuperar el orden. Mientras tanto, la tensión política continúa creciendo en Moncloa, donde el Ejecutivo sigue intentando contener el impacto de los nuevos frentes judiciales abiertos en torno al PSOE.

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