La 'trama Leire Díez' habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiase su versión sobre el dinero que llevó a Ferraz: "Esta se vende"

La trama que investiga el juez Santiago Pedraz y que estaba dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que mintiese sobre el dinero que llevó en bolsas a Ferraz. En su momento, Pano dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz.

El juez ha ampliado un procedimiento que comenzó con una investigación sobre presuntas mordidas a una "estructura criminal" supuestamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE para desbaratar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno.

A lo largo de su auto, Pedraz señala que la presunta organización dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez tuvo un "hito" con la puesta de libertad del comisionista Víctor de Aldama el 21 de noviembre de 2024 y sumó entonces a dos abogados centrándose en abordar causas de hidrocarburos, porque se consideraban vinculados al partido y al Ejecutivo.

Una oferta de 50.000 euros

Tal y como detalla en su auto Pedraz, la organización llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano, que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Desde el partido, le ofrecieron ese importe con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz.

En la organización hablaron, de forma directa, de la "compra" de Pano. Pedraz destaca una frase: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

El magistrado considera que los ofrecimientos hechos a Grinda y a Carmen Pano evidenciarían el acceso de Leire Díez a "fondos con esta finalidad delictiva".

Pagos a abogados

El juez habla de pagos de 125.000 euros "provenientes del PSOE" al abogado Jacobo Teijelo. Al parecer, éste habló a Javier Pérez Dolset sobre posibles nulidades en un procedimiento de hidrocarburos que serían una oportunidad para el Gobierno porque se podrían transmitir hasta "las causas de Koldo".

En aquel momento, Teijelo era el abogado de un Guardia Civil acusado en el caso hidrocarburos. Se trata del capitán Juan Sánchez Yepes.