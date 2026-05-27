El abogado Carlos Lacaci sobre el aplazamiento de la declaración de Zapatero: "Si responde a todas las partes, dos días es poco"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue citado para el 2 de junio en la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputado. La justicia le atribuye cuatro delitos: apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez Calama, que instruye el 'caso Plus Ultra' ha aceptado la solicitud del expresidente de aplazar su comparecencia debido a la extensión de la causa, unos 700 archivos con más de 4.000 folios.

Esta modificación no sorprende al abogado de Lacaci&Delgado, Carlos Lacaci, quien considera "normal" la petición de la defensa de Zapatero, puesto a que "estamos ante una de las causas más complejas de los últimos años".

El interrogatorio va a ser "muy complejo"

El juez Calama ha propuesto dos días, el 17 y 18 de junio a las 9:00 horas. Aunque, hasta el día del juicio no se sabrá si el expresidente socialista se acogerá a su derecho de no declarar.

El abogado considera que "dos días se antojan pocos días" debido a que "el interrogatorio va a ser arduo, muy complejo y completo porque el juez tiene la oportunidad de conocer todas las exculpaciones que pueda acreditar Zapatero a través de su defensa".

Para ello el magistrado cuenta con "un sumario de 4000 folios con indicios probatorios de delitos muy graves, cinco en concreto, y con pruebas muy complejas que además tiene ramificaciones en terceros países".

En cuanto a la posible estrategia de defensa que adoptará Zapatero, asegura que "tendrá que ir uno a uno de los indicios delictivos que se apuntan a Zapatero desacreditando el hecho punible, delictivo". Es decir, sobre el delito de tráfico de influencias, el cual el expresidente ha negado de su existencia apuntando a una actuación más lobista con contactos institucionales, tendrán que acreditar que se estaba ante esta actividad lobista".

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