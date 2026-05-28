La 'trama Leire Díez' quería comprar a Carmen Pano con 250.000 euros para que cambiara su declaración

La empresaria Carmen Pano declaró en el tribunal haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz. En su auto, el juez Santiago Pedraz, expone que la 'trama de Leire Díez' quería comprarla con 50.000 euros para que cambiase su declaración.

Espejo Público ha trasladado que la cifra que le habrían ofrecido a la empresaria sería mucho mayor: habrían sido unos 250.000 euros. Desde el programa se han puesto en contacto con ella, pero como la causa está bajo secreto de sumario, a Pano le han aconsejado no hacer declaraciones. Ese dinero se le habría ofrecido a través de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para que cambiara o condicionase su declaración en el Tribunal Supremo, señalan.

Sin embargo, en un comunicado De la Hoz ha tachado de "falso e infundado" que le "hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma" a Pano "con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

Además, ha contado que conoció a Leire Díez "con posterioridad a los hechos que se están investigando en la causa" por lo que expone que "es material y cronológicamente imposible que existiera concierto o intermediación alguna entre ambas en las fechas a las que aluden las pesquisas iniciales".

Sobre la empresaria ha advertido que fue "expulsada" de su despacho "por motivos graves que, de momento, no pueden ser revelados de manera pública por estrictas razones deontológicas y legales, de acuerdo con el deber de confidencialidad".

Esta oferta llegó una vez había declarado que había entregado esa cantidad y se le había citado de nuevo en la sede judicial. En su auto, el juez destaca una conversación entre el abogado Ismael Olivar con Leire Díez donde le dice que la próxima declaración de la empresaria era "importante" y por ello había que llegar a un acuerdo.

El abogado le dijo a la presunta fontanera: "Es importante y, si queréis, lo negocio yo". A lo que ella le dio la confirmación: "Negócialo. Si puedes, hazlo". En el documento judicial revelan que de negociar podían pasar a comprar: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

Los dos pagos en Ferraz

El 9 de abril fue el turno de la empresaria Carmen Pano en el Supremo para declarar en el juicio por el 'caso mascarillas' donde explicó su relación con los tres implicados: Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos.

En el alto tribunal aseguró haber realizado varias entregas de dinero en efectivo a Aldama. Según contó a ella le ingresaba el dinero Claudio Rivas a través de transferencia en las cuentas que ella tenía como administradora de la empresa y ella le hacía llegar ese dinero al comisionista.

Fue hasta en dos ocasiones donde el empresario le pidió que entregase ese dinero en la sede socialista: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 euros y 45.000 euros de parte del señor Aldama, ni sé por qué, ni sé a quién".

La primera vez que acudió a Ferraz fue en taxi, mientras que la segunda lo hizo acompañada de Álvaro Gallego, su conducto. Sin embargo, a diferencia de en otras ocasiones, le hacen llegar el dinero a su casa, no lo saca ella. Pero al entregárselo a Aldama este la reclama 10.000 euros.

"A mí en la segunda entrega me los llevan a mi casa. Yo no lo conté porque, en teoría, había 45.000 euros y me los llevó un señor que se llama 'Lolo'. Era trabajador, amigo, no lo sé, de Claudio Rivas. Ese dinero se me lleva a mi casa y yo lo traslado a Víctor de Aldama y él me llama enfadado diciéndome que faltan 10.000 euros", explicó ante el juez Leopoldo Puente.

No pasaron ni 24 horas cuando la empresaria entrega a Aldama en su despacho el dinero que le había reclamado: "Yo le entrego el dinero a Víctor de Aldama y Víctor de Aldama me dice que tengo que llevar el dinero a Ferraz, que él no puede salir, que si le hago el favor de llevarlo a Ferraz. En la segunda ocasión es cuando me dice que faltan 10.000 euros, al día siguiente llevo los 10.000 euros y le digo que es la ultima vez que hago estos favores".

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