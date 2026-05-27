Florentino Pérez presenta su candidatura: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

El presidente del Madrid y candidato a las próximas elecciones del 7 de junio, Florentino Pérez, presentó este miércoles su candidatura a los comicios y apuntó que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".

"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", avisó Florentino Pérez.

"Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quietar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto", apuntó en un discurso sin preguntas.

"No nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos", señaló Florentino Pérez.

"La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia", arrancó diciendo Florentino ante los presentes en el auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid.

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra, mediática también, con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo", denunció el actual presidente del Real Madrid.

Las elecciones al Real Madrid se celebrarán el próximo 7 de junio y Enrique Riquelme y Florentino Pérez son los dos únicos candidatos a la presidencia del club blanco.

Ronaldo Nazario: "Presi, eres el mejor y vas a ser siempre el mejor"

A la presentación de la candidatura de Florentino Pérez acudieron leyendas como Roberto Carlos, Ronaldo Nazario o Pirri. Fue el mítico delantero brasileño quien se atrevió a pronunciar unas palabras, señalando que el actual presidente del club blanco es "el mejor" y que "vas a ser siempre el mejor".

"Digo algo aquí. Presi, eres el mejor, y vas a ser siempre el mejor. Todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por lo que has hecho. ¡Hala Madrid!", gritó entre el entusiasmo del auditorio principal del hotel Meliá Castilla, escenario en el que se celebró el acto.