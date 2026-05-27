Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Florentino Pérez presenta su candidatura: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

El actual presidente del club blanco y candidato a las elecciones del 7 de junio presenta de forma pública su candidatura.

Florentino P&eacute;rez, en la presentaci&oacute;n de su candidatura

Florentino Pérez, en la presentación de su candidaturaEfe

Publicidad

El presidente del Madrid y candidato a las próximas elecciones del 7 de junio, Florentino Pérez, presentó este miércoles su candidatura a los comicios y apuntó que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".

"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", avisó Florentino Pérez.

"Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quietar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto", apuntó en un discurso sin preguntas.

"No nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos", señaló Florentino Pérez.

"La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia", arrancó diciendo Florentino ante los presentes en el auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid.

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra, mediática también, con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo", denunció el actual presidente del Real Madrid.

Las elecciones al Real Madrid se celebrarán el próximo 7 de junio y Enrique Riquelme y Florentino Pérez son los dos únicos candidatos a la presidencia del club blanco.

Ronaldo Nazario: "Presi, eres el mejor y vas a ser siempre el mejor"

A la presentación de la candidatura de Florentino Pérez acudieron leyendas como Roberto Carlos, Ronaldo Nazario o Pirri. Fue el mítico delantero brasileño quien se atrevió a pronunciar unas palabras, señalando que el actual presidente del club blanco es "el mejor" y que "vas a ser siempre el mejor".

"Digo algo aquí. Presi, eres el mejor, y vas a ser siempre el mejor. Todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por lo que has hecho. ¡Hala Madrid!", gritó entre el entusiasmo del auditorio principal del hotel Meliá Castilla, escenario en el que se celebró el acto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Oficial: Alexia Putellas deja el Barcelona tras 14 temporadas y 38 títulos

Alexia Putellas, durante el entrenamiento en el Estadio Ullevaal de Oslo

Publicidad

Deportes

Florian Lejeune, en un partido de la Conference League

Crystal Palace vs Rayo Vallecano en directo: alineaciones oficiales, goles y resultado de la final de la Conference League

Rafa Jódar, en una imagen de archivo

Rafa Jódar supera a Duckworth para plantarse en la tercera ronda de Roland Garros

Florentino Pérez, en la presentación de su candidatura

Florentino Pérez presenta su candidatura: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

Pablo Carreño celebra un punto ante Thanasi Kokkinakis
Roland Garros

Roland Garros, día 4: Carreño, a tercera ronda; Davidovich y Kaitlin Quevedo, eliminados

Alexia Putellas, emocionada en su despedida del Barça
Alexia Putellas

Alexia Putellas se despide del Barça: "Seguiré con mi carrera, pero lo mejor ya lo he conseguido"

Pelea entre ultras del Crystal Palace y el Rayo Vallecano en Leipzig
Final Conference League

Dos detenidos tras los disturbios y altercados entre radicales del Rayo Vallecano y el Crystal Palace en Leipzig

Ultras de Rayo Vallecano y Crystal Palace se enfrentaron en la tarde del martes en el centro de la ciudad de Leipzig, sede de la final de hoy de la Conference League.

Jugadores de Ultimate, un novedoso deporte que se practica con un disco volador
Ultimate

Así es el Ultimate, un novedoso deporte con dos equipos donde el protagonista es el disco volador

Este verano se juega en Logroño el mundial sub-20 de fútbol con disco volador. Una disciplina poco conocida que empieza a sumar aficionados. En Antena 3 Deportes hemos estado con uno de los equipos, 'Disco Volador Madrid', y hemos conocido las reglas del juego, algunas... curiosas.

Enrique Riquelme presenta su proyecto social

Riquelme promete el 50% de descuento en la cuota de socios hasta que el Madrid gane la Champions

Vinicius celebra un gol ante el Betis

Vinícius enfría su renovación con el Real Madrid: "No tengo prisa, hasta 2027 tenemos mucho que hablar"

Así es el nuevo Ferrari Luce

Montezemolo estalla contra el primer Ferrari 100% eléctrico: "Al menos los chinos no nos copiarán"

Publicidad