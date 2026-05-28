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La víctima de Rafa Mir, en el juicio: "Estaba llorando, le dije que parara y me introdujo los dedos"

Arranca el juicio a Rafa Mir por agresión sexual con petición de 10 años y medio de cárcel.

Arranca el juicio a Rafa Mir por agresión sexual

Arranca el juicio a Rafa Mir por agresión sexual con petición de 10 años y medio de cárcel | EP

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El futbolista Rafa Mir se enfrenta desde este jueves al juicio por agresión sexual y lesiones, delitos por los que el Ministerio Fiscal pide para él 10 años y medio de prisión. El jugador murciano niega haber cometido los hechos, por lo que su defensa reclama su absolución al asegurar que las relaciones con la mujer que le denunció fueron consentidas.

Tras la instrucción que realizó el Juzgado 8 de Llíria, en octubre de 2025 la titular del mismo procesó a Mir y a su amigo y también futbolista Pablo Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso de Mir agravada por el acceso carnal y el uso de violencia.

Para Jara, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión por agresión sexual y lesiones. El juicio se celebra desde hoy en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y ha comenzado con la declaración de la joven víctima de la agresión sexual a Rafa Mir, quien ha declarado detrás de parabán para proteger su intimidad.

El relato de la víctima

La víctima, que en el momento de los hechos tenía 21 años, ha relatado cómo conoció a los acusados esa misma noche en una conocida discoteca de Valencia. Asegura que entonces no sabía que Rafa Mir era futbolista.

La joven, según el medio Las Provincias, ha contado que estuvieron coqueteando en el local de ocio y se dieron besos, pero niega que Mir le introdujera los dedos, como así declaró él en fase de instrucción.

Tras cerrar la discoteca decidieron marcharse a casa del futbolista para continuar la fiesta. El relato de la víctima es totalmente persistente en lo que ya declaró en su denuncia y posteriormente ante la jueza instructora de Llíria: ha detallado cómo iban sentados en el taxi y que es ahí cuando les dice que es futbolista.

Situación "incómoda"

Ha contado que Mir empezó a besarse con su amiga y ha explicado que la situación en el taxi le pareció "incómoda" y por eso se bajó del vehículo y se puso en el asiento del copiloto.

"Estaba llorando, me costaba respirar, le dije que parara y me introdujo los dedos" en la vagina, ha confesado la joven tras relatar al detalle todo lo que sucedió en la casa del futbolista, según adelanta asimismo Las Provincias. Asegura que fue agredida tanto en la piscina como en el baño, donde la encerró con pestillo.

Cronología

Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla -que esta campaña le ha cedido al Elche-, tras la denuncia presentada por esa chica a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y Pablo Jara.

Según la Fiscalía, Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las víctimas en uno de los cuartos de la casa. Tras ello, siempre según el Ministerio Fiscal, salió de la habitación, cogió a la otra víctima en brazos y la lanzó a la piscina vestida para meterse él también en el agua y posteriormente realizarle tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas de tipo sexual.

Huyó de la casa

La joven salió de forma apresurada y huyó de la casa, pero se dio cuenta de que se había olvidado el bolso, por lo que regresó para recuperarlo. La acusación pública mantiene que en ese momento el procesado la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

Mientras ocurrían estos hechos, la otra mujer se estaba dando un baño en la piscina cuando, según la Fiscalía, Jara se le aproximó y comenzó a tocarle en sus partes íntimas, hasta que ella le apartó y le pidió que parara.

"Sois unas niñatas, piraos"

El Ministerio Público detalla que cuando las jóvenes salían de la vivienda, el segundo encausado empujó a una de ellas y le propinó un puñetazo en la cara mientras les decía "sois unas niñatas, piraos".

Una de las jóvenes sufrió contusiones y erosiones y la otra un trastorno psíquico del que tardó 180 días en curarse, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público.

La defensa de Mir ha pedido la libre absolución del jugador por entender que las diferentes relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas y que el futbolista no cometió delito alguno, algo que ha defendido en sus comparecencias tanto ante la Guardia Civil como en el juzgado.

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