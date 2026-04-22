Simone Vagnozzi, entrenador de Sinner: "Alcaraz te mete en problemas y te empuja a mejorar"

Simone Vagnozzi y Darren Cahill han formado un tándem exitoso para elevar el nivel de Jannik Sinner y convertir al jugador de San Cándido en una máquina de jugar al tenis y ganar partidos y torneos. La fiabilidad del tenista italiano le ha vuelto a llevar a recuperar el número 1 del mundo, tras ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo. El próximo objetivo de Jannik pasa por el Mutua Madrid Open, donde se puede convertir en el primer tenista capaz de ganar cinco ATP 1.000 de forma consecutiva.

Con Alcaraz fuera de las pistas por lesión y sin fecha clara de regreso, Sinner está ante la ocasión de ganar tres torneos que hasta la fecha no ha logrado: Madrid, Roma y Roland Garros. Simone Vagnozzi ha analizado cómo va la temporada en una entrevista en Gazzetta dello Sport, en la que explica los entresijos del euipo que forma con el australiano Darren Cahill.

"Creo que fue fundamental que nunca hubiera un número uno ni un número dos entre nosotros. Al principio nos conocimos, luego compartimos la misma visión sobre Jannik. Sabíamos dónde trabajar, cada uno en su propio campo. A veces, un poco como en las bodas, hay que dar un paso atrás para que las cosas funcionen... Espero que no se vaya. Aunque no siempre sea fácil trabajar como pareja, cada uno tiene su propio papel", detalla el entrenador italiano.

"Yo soy el dolor de cabeza... Soy yo quien tiene que decir las cosas incómodas. El policía malo, digamos. Darren es más alegre, el que calma las tensiones", aclara Simone Vagnozzi.

Sinner, a por su primer título en Madrid

El entrenador italiano explica la razón por la que han decidido jugar en Madrid, pese a ue Sinner viene con mucho partidos en sus piernas tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

"Si no hubiéramos venido a Madrid, habría pasado demasiado tiempo entre ese torneo y Roma. Está bien, no hay de qué preocuparse. No hay mejor entrenamiento que el partido. Cuando un jugador gana y juega bien, desperdicia menos energía. Puedes entrenar muy bien durante tres meses, pero si llegas al primer partido sin ritmo, desperdicias más combustible que alguien que tiene confianza en sí mismo. Tienes que encontrar el equilibrio, ser flexible, adaptarte. Veamos cuándo termina el torneo aquí y, en base a eso, planificaremos el entrenamiento. Hicimos esta elección porque creemos que es la mejor para toda la temporada en tierra batida", apunta Vagnozzi.

"Ganar a Carlos siempre es especial"

El entrenador de Jannik Sinner también recordó la final de Montecarlo ante Alcaraz y lo especial que fue por el hecho de ganar al murciano y recuperar el número 1 de la ATP.

"Fue especial ganar en Montecarlo por muchos motivos, y uno de ellos era recuperar el número 1. Está claro que lo más importante es terminar la temporada en esa posición, pero haber vuelto a dominar la clasificación después de haber tres meses sin jugar el año pasado, es un gran éxito. Además, ganar a Carlos siempre es especial. Definitivamente te mete en problemas y te empuja a mejorar. Entras en la pista y entiendes en qué trabajar. También ocurrió con Medvédev, con Djokovic. Los grandes campeones siempre te obligan a encontrar soluciones", analiza Simone Vagnozzi.

Sobre la posible ausencia de Alcaraz en Roma y París, el entrenador de Sinner lamentó que el murciano este fuera de las pistas por su lesión en la muñeca derecha.

"Ganar una final con Carlos en un torneo importante da una sensación diferente. Siempre ha pasado en las rivalidades que alguien tenga dolencias, incluso con el 'Big Thre'".

El entrenador italiano admite que no existe una fórmula para evitar que un tenista se lesione.

"Empezamos desde una buena base, luego un equipo del más alto nivel y quizá un poco de suerte. Estos chicos entrenan entre 300 y 320 días al año, golpean muchas bolas y el juego es cada vez más intenso. Es imposible decir 'hagámoslo y no pasará nada', pero trabajamos con grandes profesionales", admite Simone Vagnozzi.

Por último, el entrenador y extenista italiano asegura que Sinner aún no ha alcanzado su máximo potencial.

"No hay una varita mágica. Necesitamos visión a largo plazo. Tienes que pensar qué jugador quieres dentro de dos o tres años y trabajar en esa dirección. Nos involucramos enseguida abordando muchos aspectos, era un riesgo, podría no haber ido bien. En cambio, con paciencia, esfuerzo y perseverancia, hemos llegado hasta aquí. Pero Sinner sigue siendo un jugador en evolución, aún no ha alcanzado todo su potencial", concluye Vagnozzi.