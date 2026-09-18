Rick Macci, sobre Alcaraz: "Es un unicornio, si se mantiene libre de lesiones..."

Rick Macci, el que fuera entrenador de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams, ha vuelto a analizar la actualidad del tenis y del circuito, solo cinco días después de que Alexander Zverev conquistara el US Open ante Ben Shelton. El mítico entrenador estadounidense apunta que el tenista de Hamburgo merece "mucho crédito porque ganó y cumplió cuando debía".

"Zverev merece mucho crédito porque ganó y cumplió cuando debía. Cuando ganas y se supone que debes ganar, eso es ser sólido como una roca. Pero las dos razones principales por las que le está yendo mejor son que no están ALCARAZ ni SINNER en esa mezcla explosiva. Si el Martillo Alemán gana un Grand Slam el próximo año y ambos talentos de la nueva generación están en los cuatro, entonces tendremos un Big Three. Pero por ahora es un Big Two y Zverev intentando irrumpir", indica Rick Macci.

El entrenador de 71 años, natural de Greenville, Ohio, subraya que tanto Alcaraz como Sinner "están por encima del resto del tour" y "son talentos generacionales que llegan a un nivel pocas veces visto por muchas razones sutiles".

"Pueden generar de manera consistente un juego de alta calidad y muy potente desde ambos lados como el deporte no ha visto", analiza Rick Macci.

"Es un guepardo español con una raqueta en la mano"

En concreto, el propio Macci se detiene primero en las virtudes de Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam, calificando al murciano como "una anomalía" y "un unicornio en la pista".

"Carlos es una anomalía. Es un unicornio en la pista. Mentalmente, está hecho de una tela de entretenimiento. Es un guepardo español con una raqueta en la mano y, de lejos, el jugador más talentoso de toda la tierra. Mantenerse libre de lesiones es la clave y si eso ocurre, el Mago reescribirá la historia", opina el entrenador estadounidense.

Por último, Rick Macci se detiene en Jannik Sinner y asegura que la movilidad "es la carta sorpresa con el Cohete Rojo Italiano".

"Si la rodilla está bien, no importa a quién tenga que enfrentar, Jannik saldrá adelante. Nunca se había visto un dominio así antes de chocar contra la pared y nadie dispara llamas desde ambas palancas al golpear la pelota. Si se mantiene libre de lesiones, y eso siempre es un misterio, hay que esperar que él y Carlos sigan reescribiendo la historia", concluye Ricck Macci.