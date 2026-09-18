El vicepresidente de Ceuta: "No es una crisis migratoria común, es una invasión y se tendrían que haber tomado medidas extraordinarias"

Un poco antes de las seis de la mañana, y tras el rechazo de la Audiencia Nacional de paralizar la medida cautelar presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUO), ha comenzado el traslado de los migrantes a la playa del Trampolín. La operación ha generado escenas de tensión entre los agentes y los migrantes, los cuales temen a quedarse sin plazas en el nuevo campamento que cuento con 1.700 plazas habilitadas.

El vicepresidente de Ceuta, Juan Ramón Ramírez, ha calificado la situación con "muchísima tristeza" y ha denunciado la falta de previsión del Gobierno de Pedro Sánchez: "A día de hoy, una vez cumplidos ya 50 días desde la invasión que sufrió Ceuta, aún el gobierno no conozca la cifra de personas que queda aún en la ciudad".

La situación es "insostenible", asegurando que "esto no es normal, que después de 50 días estemos todavía con estas imágenes", en referencia a la tensión entre agentes y migrantes por entrar al campamento.

"Es una invasión"

"Yo creo que ya se tenía que haber tomado algún tipo de decisión a más extraordinaria, porque esto se está viendo en las imágenes. Esto no es una crisis migratoria común, esto ha sido una invasión del territorio y se tendrían que haber tomado medidas extraordinarias, diferentes a las ordinarias", ha afirmado.

Y ha reitrerado que "esto no puede quedarse con las medidas ordinarias de traslado. Y todas estas personas tienen que volver lo antes posible, y los menores también, a su país de origen, a Marruecos".

Sobre la situación de los menores, el vicepresidente ha informado que "todos aquellos menores que nos están filiando del Ministerio de Interior, todos tienen ahora mismo alojamiento, sin ningún tipo también de incidencia". Por ello precisa que en Ceuta ya están acostumbrados "lamentablemente, desde hace muchísimos años", considerando que "la cifra, que, estábamos en torno a 2100, 2200. Sabemos que va a ser mucho más elevada".

La ubicación, un problema

También ha mostrado su preocupación por los riesgos que supone ubicar el nuevo campamento en la zona portuaria. "Hasta la fecha, el número de intentos, de incursiones y de incidencias en la zona del puerto ha subido, creo que eran de unas sesenta de media en esta fecha, a más de mil", ha señalado, alertando de que "es una zona donde hay mucha intención, por parte de los inmigrantes de poder cruzar como sea, en barco, en cualquier tipo de transporte que se produzca en el entorno portuario".

No obstante, Ramirez detalla los riesgos que preocupan al gobierno ceutí sobre la nueva ubicación del camapamento: "Desde que se pueda intentar algún tipo de actuación en modo avalancha, hacia cualquier tipo de instalaciones, hacia cualquier tipo de infraestructura que tenga cualquier tipo de gas".

Explica que cerca del campamento está "la instalación eléctrica, que también puede ser que pudiera, de alguna manera, cualquier tipo de incursión que se pueda producir en la misma, o incluso ya cualquier tipo de traslado de transporte, tanto puede ser de mercancía como también de abastecimiento de gasoil".

Decisión unilateral

Del mismo modo recuerda que desde el Consejo de Autonomía Portuaria votaron en contra del uso del campamento porque "los informes en materia de seguridad y de instalaciones que la rodean eran muy contundentes", pero "el ministerio ha decidido, de manera unilateral, el uso de estas instalaciones".

"Yo creo que el Gobierno tiene que centrarse más en proceder de manera rápida y urgente, con todos los medios necesarios a las devoluciones pertinentes y así van desalojando campamentos que ya tienen control”, ha declarado Ramírez, quien no entiende "cómo a día de hoy todavía no se ha procedido prácticamente a ninguna devolución hacia Marruecos".

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