Aznar, sobre el Gobierno en la crisis migratoria en Ceuta: "Ha dado la razón a los invasores y no ha defendido el país"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado que la situación en Ceuta irá a "peor", definiéndola como "una vergüenza para España". El popular alega que "cada día que pasa la situación será a peor porque será un día más que España estará sirviendo a los intereses de Marruecos y estará jugando en contra de los intereses de España".

"El futuro de España es el futuro de Ceuta, lo que hagamos en Ceuta es lo que va a pasar en España", ha señalado en una entrevista con Susanna Griso en el programa 'Espejo Público'. Explica que, actualmente, "el ciudadano ceutí se siente prisionero, inseguro, sin protección", por ello subraya que piensan: "¿qué hago yo aquí?".

Aznar aboga por la militarización en Ceuta, en una situación en la que, a su juicio, "la reacción del Gobierno ha sido dar la razón a los invasores y no defender el país". "Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país y el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras, nuestra seguridad y de hacer que los militares garanticen la integridad del territorio español".

Irresponsabilidad, traición y cobardía

Asimismo explica, que lo anterior, está recogido en la Constitución: "Eso es la ley y eso es hacer política". Para él, el resto "son tres cosas: cobardía, incompetencia y traición".

El expresidente popular se pregunta si España está dispuesta a "hacer lo necesario porque Ceuta sigua siendo territorio nacional y parte de la Unión Europea o no?", reafirmándose a que si es así, hay que "actuar en consecuencia porque lo que tenemos ahora es un ejercicio de irresponsabilidad y de traición y de cobardía elevado al máximo".

Y manifiesta en que "si esta situación no se resuelve ya, España tiene la obligación de revisar toda la política con Marruecos", así como "alertar a la Unión Europea" que también la revisa con el país africano.

"España no lo puede consentir"

Aznar asegura que "Pedro Sánchez tiene una situación de vulnerabilidad muy grande con Marruecos" y le exige que debe explicar "el cambio de posición de España en el Sáhara y cómo es posible que nos enteremos por una carta que nos lee el rey de Marruecos, Mohamed VI". Además de "por qué no ha reaccionado en Ceuta de la manera que tenía que reaccionar".

En la misma línea denuncia que "España no puede consentir lo que está sucediendo en Ceuta", y lo define como "una amenaza y una invasión para el territorio nacional".

La ley de nietos

El expresidente asegura que el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez con la 'ley de nietos' es "un intento de alterar el censo electoral para ganar ventaja", condenando la ley: "No había pasado jamás en España. Es absolutamente inaceptable".

Además ha advertido que "vamos a pasar meses muy desagradables" con el Ejecutivo de Sánchez "porque es capaz de hacer cualquier cosa".

La entrevista completa a José María Aznar en Atresplayer