Lista de De la Fuente con España para la Nations League: la selección campeona del mundo vuelve a escena

España vuelve a escena. Apenas dos meses después de levantar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva York, Luis de la Fuente dará a conocer este viernes su primera convocatoria como seleccionador de la vigente campeona mundial, una lista con la que comenzará además un nuevo ciclo competitivo.

La convocatoria para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones 2026-27 estará marcada por la continuidad del bloque que conquistó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque existen varios huecos y dudas que podrían abrir la puerta a novedades.

La ausencia segura será la de Marcos Llorente, que anunció recientemente su retirada de la selección española. También apunta a regresar Fermín López después de perderse el Mundial por lesión, mientras que el escaso protagonismo de algunos internacionales durante el inicio de temporada puede provocar otros cambios.

Continuidad para los campeones del mundo

De la Fuente anunciará sus elegidos este viernes a partir de las 11:30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Una hora después comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El seleccionador tiene pocos motivos para revolucionar un grupo que acaba de alcanzar el mayor éxito posible. Solo han transcurrido dos meses desde la final del Mundial y buena parte de los 26 campeones deberían continuar formando el núcleo de la selección.

Sin embargo, el comienzo de una nueva Liga de Naciones también ofrece a De la Fuente la oportunidad de introducir progresivamente nuevos nombres y recuperar futbolistas que se quedaron fuera de la cita mundialista. El primer cambio obligado estará en la defensa.

¿Quién ocupará el hueco de Marcos Llorente?

La retirada internacional de Marcos Llorente deja libre una plaza y abre varias posibilidades. De la Fuente podría convocar a un lateral derecho específico o continuar utilizando en esa demarcación a jugadores polivalentes como Eric Garcia y Marc Pubill.

Entre las posibles novedades aparecen Xavi Espart, que está disfrutando de muchos minutos con el Barcelona, e Iván Fresneda, futbolista del Sporting de Portugal y habitual de las categorías inferiores de España.

También existe la posibilidad de que regrese Dean Huijsen. El central del Real Madrid había sido un habitual en los planes de De la Fuente, pero una primera temporada irregular en el conjunto blanco terminó dejándole fuera del Mundial.

Su rendimiento ha mejorado desde el regreso de José Mourinho al banquillo madridista y el seleccionador siempre ha reconocido que Huijsen es un futbolista al que sigue teniendo en cuenta.

Bartra y Jon Martín, otras opciones para la zaga

Las lesiones también pueden provocar modificaciones en el centro de la defensa. Los problemas físicos de Pau Torres y Cristhian Mosquera reducen las alternativas y podrían abrir la puerta a otros centrales.

Marc Bartra atraviesa un gran momento con el Real Betis y aparece como una de las posibilidades, mientras que Jon Martín, de la Real Sociedad, podría recibir definitivamente la oportunidad de dar el salto a la absoluta.

También existen dudas en la portería. Los problemas físicos de Joan Garcia pueden dejar una vacante y Álex Remiro aparece como una de las principales opciones para ocuparla.

Fermín López apunta a regresar

El centro del campo presenta igualmente varias incógnitas. Gavi y Martin Zubimendi han tenido poco protagonismo durante este comienzo de temporada con Barcelona y Arsenal, respectivamente, por lo que habrá que esperar para comprobar la decisión de De la Fuente.

Quien tiene muchas posibilidades de regresar es Fermín López. El centrocampista del Barça se perdió el Mundial por lesión y ahora podría volver a una selección con la que ya había entrado en los planes del técnico.

Otro nombre a seguir será el de Marc Bernal. El joven azulgrana ya participó en la primera parte de la preparación para el Mundial y ha comenzado la temporada ofreciendo un nivel notable.

Pablo Fornals, con quien De la Fuente ya ha contado anteriormente, aparece como otra posible alternativa.

La incógnita de Borja Iglesias

En ataque, la principal duda entre los campeones del mundo es Borja Iglesias. El delantero del Celta únicamente ha podido disputar 34 minutos esta temporada debido a una lesión, una situación que puede llevar al seleccionador a probar otro perfil de delantero.

Y candidatos no faltan. Carlos Espí, Sergio Camello, Roberto Fernández y Gonzalo García aparecen entre las alternativas para recibir la llamada.

Carlos Espí presenta un perfil similar al de Borja Iglesias, con capacidad para actuar como referencia ofensiva en encuentros en los que el rival defiende cerca de su propia área.

Roberto Fernández y Gonzalo García ofrecen también características similares, aunque con mayor movilidad.

La alternativa diferente sería Sergio Camello. El campeón olímpico atraviesa un gran momento goleador después de marcar seis tantos en sus últimos cinco encuentros y ofrece un perfil más móvil y asociativo.

De la Fuente deberá decidir si mantiene la máxima continuidad posible respecto al Mundial o utiliza el inicio de un nuevo ciclo para probar alguna de estas alternativas.

Wembley, primer partido tras el Mundial

La nueva etapa comenzará en un escenario de máxima exigencia. España estrenará oficialmente su condición de campeona del mundo el sábado 26 de septiembre en Wembley frente a Inglaterra.

Tres días después recibirá a Croacia en Sevilla. La ventana internacional continuará el sábado 3 de octubre frente a Chequia en Oviedo y terminará el martes 6 con la visita a Croacia en Split.

Los internacionales están citados para comenzar la concentración el martes 22 de septiembre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

También este viernes habrá convocatoria de la Sub-21. David Gordo anunciará a las 12:00 horas su lista para los partidos clasificatorios para el Europeo de 2027 frente a Finlandia, San Marino y Rumanía.

Todas las miradas, sin embargo, estarán media hora antes sobre De la Fuente. Después de conquistar el Mundial, llega el momento de comprobar qué mantiene y qué empieza a cambiar el seleccionador en la nueva España campeona del mundo.

Nations League 2026 - 2027

La bicampeona del mundo afronta un nuevo reto, esta vez continental, con la Liga de Naciones. España, encuadrada en el Grupo A3 de la League A, se debe medir a Croacia, Inglaterra y Chequia. Seis partidos por delante para tratar de alcanzar los cuartos de final, que se jugarán del 25 al 30 de marzo de 2027. La Final Four (semifinales, final por el tercer puesto y final) se se disputará del 9 al 13 de junio de 2027.

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Fechas de la fase liga

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026*

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 12-17 de noviembre de 2026

Cuartos de final | 25-30 de marzo de 2027

Final Four | 9-13 de junio de 2027

Día y hora de la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, ofrece su primera lista de convocados tras la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este viernes 18 de septiembre, a partir de las 11:30 horas.