Mbappé sigue su campaña al Balón de Oro: "Lo importante es que vuelva al Bernabéu y a los madridistas"

La carrera por el Balón de Oro empieza a calentarse cuando todavía queda más de un mes para conocer al ganador. La ceremonia se celebrará el próximo 26 de octubre y algunos de los principales candidatos ya han comenzado a defender públicamente sus opciones.

Uno de ellos es Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid ya había asegurado recientemente que votaría por sí mismo y ahora ha vuelto a reivindicar su candidatura en una entrevista con el diario 'As'.

"Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable"

"Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo".

Mbappé afronta la carrera por el premio convencido también de que su llegada al conjunto blanco ha elevado todavía más su dimensión como futbolista: "Cuando llegué aquí ya tenía un estatus, pero cuando eres jugador del Real Madrid pasas a otro nivel, a un nivel superior. Creo que si quieres pertenecer a la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid".

Mbappé elogia a Lamine Yamal

Uno de sus grandes rivales por el Balón de Oro es Lamine Yamal, quien también ha reconocido públicamente que considera que merece conquistar el galardón esta temporada.

Mbappé evitó entrar en cualquier polémica con el campeón del mundo y elogió su potencial: "Es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor", asegura el francés.

La lista de nominados incluye también a nombres como Harry Kane, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Lionel Messi o Erling Haaland.

"Ahora mismo la mejor es España"

El delantero francés también repasó lo ocurrido en el último Mundial, donde España terminó proclamándose campeona. Mbappé reconoció que Francia no planteó correctamente el partido de semifinales ante la Roja y destacó la dificultad de remontar frente a una selección española que controla los encuentros a través de la posesión.

"Han ganado y en el fútbol cuando ganas, tienes razón. Pienso que nosotros hemos fallado en el plan de juego de inicio y que después contra un equipo al que le gusta guardar el balón, tener la posesión, con un gol por debajo siempre es más difícil. No fue un buen día y en el Mundial no es como en la Champions, no hay ida y vuelta. No hemos hecho el partido que teníamos que hacer, es simple, y pienso que fue una oportunidad para nosotros, pero vamos a trabajar para tener otras oportunidades".

El madridista fue todavía más rotundo cuando le preguntaron por la selección que domina actualmente el fútbol internacional: "Yo digo siempre que el que domina es el que gana y ahora el equipo que domina es España, porque han ganado y hay que aceptarlo. Aunque siempre estamos en la pelea, todo el mundo que ve los partidos puede ver que estamos siempre en la pelea por todos los títulos. Tenemos calidad, equipo, jugadores, pero hay que dar al César lo que es del César y el que ha ganado es España, que es el mejor equipo del mundo. Ahora mismo la mejor es España".

"Mou es algo diferente"

Mbappé también se deshizo en elogios hacia José Mourinho después de sus primeros meses trabajando juntos en el Real Madrid. El delantero destacó especialmente la inteligencia y capacidad de liderazgo del entrenador portugués.

"Mou es algo diferente. Es una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida. Es un líder. Lo sabía de antes de que llegara, pero cuando le ves todos los días, te das cuenta de que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda, que ha marcado su tiempo y que lo va a seguir haciendo con nosotros. Seguro".

Unas palabras que reflejan la rápida conexión entre la estrella francesa y el técnico luso en su segunda etapa en el banquillo madridista.

Vuelve a explicar su gesto con Ceuta

Otro de los asuntos abordados fue la polémica surgida durante el partido contra el Elche. Mbappé, Vinícius y Konaté fueron criticados después de no mostrar completamente el mensaje de la camiseta de apoyo a Ceuta que lucieron los futbolistas antes del encuentro.

El delantero francés volvió a dejar claro que su decisión no suponía un rechazo hacia los ceutíes y explicó que quiso acordarse también de los inmigrantes afectados: "Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", explica el internacional francés.

Mbappé afronta así uno de los momentos más importantes de la temporada con varios frentes abiertos. Mientras el Real Madrid empieza a afrontar sus grandes desafíos deportivos, el francés mira también hacia Londres y un Balón de Oro que se entregará en un poco más de un mes.