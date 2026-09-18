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Un menor marroquí da positivo en viruela del mono en Ceuta

El menor permanece actualmente aislado en el centro en el que se encuentra acogido y está recibiendo tratamiento.

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Un menor marroquí da positivo en viruela del mono en Ceuta | EFE

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Pepe Ribas
Publicado:

Un adolescente marroquí de 13 años acogido en uno de los centros de menores de Ceuta ha dado positivo en mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias. Se trata del primer caso confirmado de esta enfermedad en la ciudad autónoma.

El menor permanece aislado

El menor permanece actualmente aislado en el centro en el que se encuentra acogido y está recibiendo tratamiento. Su situación está siendo controlada por los servicios sanitarios, que han adoptado las medidas correspondientes para evitar nuevos contagios, de acuerdo con las mismas fuentes. El positivo ha sido confirmado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) después de que las autoridades sanitarias sospecharan que el adolescente podía estar infectado y remitieran muestras para su análisis.

Ceuta no había registrado casos de viruela del mono desde el inicio del brote en España

El joven es uno de los menores que llegaron a Ceuta durante las entradas masivas registradas a finales de julio. Tras detectarse síntomas compatibles con la enfermedad, se activó el procedimiento de diagnóstico y las muestras fueron enviadas al organismo estatal de referencia, que finalmente ha confirmado la infección. Hasta ahora, Ceuta no había registrado casos de mpox desde el inicio del brote en España.

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