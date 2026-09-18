Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Juegos Asiáticos

Partido entre Corea del Sur y Bangladés y los organizadores reproducen por error el himno de Cora del Norte

Grave error por parte de la organización de los Juegos Asiáticos, que este año se celebran en Japón.

Los jugadores de Bangladés y Corea del Sur antes del partido en los Juegos Asiáticos

El himno de Corea del Norte suena por error en un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés | Antena 3 Noticias

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

No es la primera vez que ocurre, pero esta vez el error al reproducir el himno nacional previo a un partido fue especialmente llamativo. Y es que los organizadores del los Juegos Asiáticos reprodujeron el himno nacional de Corea del Norte antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés.

En las imágenes se puede ver la cara de sorpresa de los jugadores del equipo de Corea del Sur, escuchando el himno nacional de su vecino del norte en lugar del suyo.

"No puedo creer que algo como esto haya sucedido en una competición internacional", señaló el entrenador del equipo de hockey surcoreano, Min Tae-seok, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La organización subsanó el error antes de empezar el partido

Conscientes del error, la organización de los Juegos Asiáticos decidió reproducir el himno de Corea del Sur después de que sonará el de Bangladés. Para más inri, el coelgiado del partido ordenó a los jugadores surcoreanos prepararse para jugar antes de que terminara de sonar el himno de Corea del Sur porque el comienzo del partido iba con retraso. Al final, el equipo surcoreano ganó (5-0) al de Bangladés.

Los Juegos Asiáticos se celebran cada cuatro años y son la competición deportiva más importante de Asia. En la edición de 2026, celebrada en Japón, hay 43 deportes en liza y 70 disciplinas, con 468 eventos y cerca de 11.000 deportistas.

Marcos Llorente: "Todos los españoles queremos a Ceuta. Y cada uno es libre de...."

Marcos Llorente atiende a los medios en Majadahonda

Publicidad

Deportes

Los jugadores de Bangladés y Corea del Sur antes del partido en los Juegos Asiáticos

Partido entre Corea del Sur y Bangladés y los organizadores reproducen por error el himno de Cora del Norte

Marcos Llorente atiende a los medios en Majadahonda

Marcos Llorente: "Todos los españoles queremos a Ceuta. Y cada uno es libre de...."

La visita de Florentino Pérez junto a Butragueño y Pirri a Ceuta

Florentino Pérez lleva el apoyo del Real Madrid a Ceuta: "Esperamos que recupere la normalidad lo antes posible"

Luis de la Fuente en Las Rozas
España

De la Fuente señala al Barça: "Me da pena que los campeones no hayan tenido reconocimiento"

Mbappé durante el Real Madrid-Real Sociedad
Real Madrid

Mbappé sigue su campaña al Balón de Oro: "Lo importante es que vuelva al Bernabéu y a los madridistas"

Michael Sweetney en un partido con los Celtics
NBA

Muere a los 43 años Michael Sweetney, exjugador de los Knicks y los Bulls en la NBA

La familia del exnúmero 9 del draft de 2003 ha comunicado su fallecimiento sin detallar las causas. Tras su retirada, Sweetney destacó también por su labor de concienciación sobre la salud mental.

Lista de De la Fuente con España para la Nations League desde Ceuta: vuelve la selección campeona del mundo
Selección española

Josep Martínez, Roberto Fernández y la vuelta de Huijsen y Fermín, las novedades en la lista de España

El seleccionador nacional Luis de la Fuente anuncia desde Ceuta la primera convocatoria de la selección española tras la conquista del Mundial para el inicio de la Nations League.

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo

Nil Llop sufre "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección"

Justin Gaethje golpea a Ilia Topuria

Justin Gaethje responde a Topuria: "Una excusa patética, tan terrible como tu última actuación"

Joanna Wietrzyk en una imagen de su IG y otra fotografía de su competición en Pekín

La atleta que compitió cubierta en heces en el Hyrox de Pekín pide disculpas: "Lamento el trastorno que causé"

Publicidad