Partido entre Corea del Sur y Bangladés y los organizadores reproducen por error el himno de Cora del Norte

No es la primera vez que ocurre, pero esta vez el error al reproducir el himno nacional previo a un partido fue especialmente llamativo. Y es que los organizadores del los Juegos Asiáticos reprodujeron el himno nacional de Corea del Norte antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés.

En las imágenes se puede ver la cara de sorpresa de los jugadores del equipo de Corea del Sur, escuchando el himno nacional de su vecino del norte en lugar del suyo.

"No puedo creer que algo como esto haya sucedido en una competición internacional", señaló el entrenador del equipo de hockey surcoreano, Min Tae-seok, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La organización subsanó el error antes de empezar el partido

Conscientes del error, la organización de los Juegos Asiáticos decidió reproducir el himno de Corea del Sur después de que sonará el de Bangladés. Para más inri, el coelgiado del partido ordenó a los jugadores surcoreanos prepararse para jugar antes de que terminara de sonar el himno de Corea del Sur porque el comienzo del partido iba con retraso. Al final, el equipo surcoreano ganó (5-0) al de Bangladés.

Los Juegos Asiáticos se celebran cada cuatro años y son la competición deportiva más importante de Asia. En la edición de 2026, celebrada en Japón, hay 43 deportes en liza y 70 disciplinas, con 468 eventos y cerca de 11.000 deportistas.