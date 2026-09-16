Ferrero anuncia su regreso al circuito 9 meses después de romper con Alcaraz: "No puedo decir con quién"

Juan Carlos Ferrero volverá al circuito ATP. Nueve meses después de poner fin a su histórica relación profesional con Carlos Alcaraz, el extenista español ha confirmado que prepara su regreso a los banquillos para la próxima temporada, aunque todavía mantiene en secreto el nombre del jugador al que entrenará.

Ferrero realizó el anuncio en declaraciones a Movistar durante la previa del partido de LaLiga entre el Elche y el Real Madrid, que terminó con victoria madridista por 2-3.

"¿Qué estoy haciendo? Este año tranquilo, con la familia y dedicándome a los niños que me juegan al fútbol en vez de el tenis. Un poquito de calma y preparándome para lo que viene el año que viene", empezó explicando.

La incógnita estaba precisamente en qué prepara para 2027. Ferrero confirmó entonces que sus planes pasan por regresar al circuito profesional: "¿Qué viene el año que viene? Todavía no lo puedo revelar... Creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién", compartió el extenista y entrenador.

9 meses de su separación

Su regreso llegará después de un 2026 completamente diferente para Ferrero. En diciembre de 2025, Carlos Alcaraz y su entrenador sorprendieron al mundo del tenis anunciando el final de una relación profesional que había acompañado al murciano durante prácticamente toda su carrera en la élite.

Habían permanecido juntos durante más de siete años y Ferrero había sido una figura fundamental en el crecimiento de Alcaraz hasta alcanzar el número uno del mundo y convertirse en uno de los grandes referentes del circuito.

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", escribió entonces Alcaraz en Instagram.

Ferrero: "Despedirse nunca es fácil"

El propio Ferrero reconoció en aquel momento el impacto emocional de la separación. El valenciano calificó aquella jornada como "un día difícil" después de una etapa repleta de éxitos y experiencias junto al tenista de El Palmar.

"Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas. Hemos trabajado duro, crecido juntos, y compartiendo vivencias inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje y, sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje", explicó.

Tiempo después llegó a reconocer hasta qué punto le había afectado profesional y personalmente la ruptura con Alcaraz: "Me estoy recuperando".

Un año lejos del circuito

Ferrero ha utilizado estos meses para apartarse de la exigencia del tenis profesional y dedicar más tiempo a su familia y a su vida personal. El descanso, sin embargo, parece tener fecha de caducidad.

El campeón de Roland Garros de 2003 ya prepara su vuelta para la próxima temporada y reconoce que existe un proyecto detrás que todavía no puede hacer público. La gran incógnita será ahora conocer quién ocupará el lugar que durante más de siete años perteneció a Alcaraz en la carrera como entrenador de Ferrero.

Nueve meses después de una separación que conmocionó al tenis español, 'Juanki' vuelve a mirar hacia el circuito. De momento solo ha desvelado una parte del secreto: regresará. Con quién lo hará todavía tendrá que esperar.