Trump complica a los republicanos ante las ‘midterms’ y una candidata se atreve a criticarle

No hay duda alguna de que el presidente Donald Trump es una figura omnipresente en la política estadounidense, y en la mayoría de los titulares mundiales, pero un análisis de la CNN parece indicar que podría estar perdiendo protagonismo en la publicidad republicana de cara a las elecciones de mitad de mandato. Estas se celebran cada cuatro años en noviembre y se llaman así porque ocurren en la mitad de la legislatura. En estos comicios se escogen miembros del Congreso, pero el voto puede afectar a lo que queda de presidencia de Trump.

Según el estudio liderado por la cadena de noticias estadounidense, Trump ocuparía un papel secundario en buena parte de la publicidad republicana reciente y es mencionado con poca frecuencia. Entre el 1 y el 15 de septiembre de este año, los republicanos habrían difundido solo 12 anuncios televisivos que le mencionaban, con un gasto cercano al millón de dólares. En ese mismo periodo, se habrían producido más de 500 anuncios por un valor superior a 160 millones de dólares. Además, desde principios de septiembre, los candidatos demócratas han recurrido con mayor frecuencia que los republicanos a mencionar a Trump en sus mensajes.

"Los hispanos se sienten traicionados"

Por otro lado, la congresista republicana María Elvira Salazar también se distancia de Donald Trump al advertir que sus políticas migratorias en Estados Unidos "han ido demasiado lejos" y que los votantes hispanos que contribuyeron a su victoria en 2024 "se sienten traicionados".

Las declaraciones llegan a pocas semanas de las elecciones, en las que Salazar busca la reelección por Florida y los demócratas aspiran a recuperar el control del Congreso. Su posicionamiento supone un inusual desacuerdo público con una de las principales políticas de Trump por parte de una de sus aliadas republicanas más visibles en el sur de Florida.

La congresista, hasta ahora una de las más fervientes seguidoras del presidente desde su primer mandato (2017-21), reprocha al presidente en un vídeo de 30 segundos algunas de sus medidas para hacer cumplir las leyes de inmigración y sostiene que, en julio, la mitad de las 50.000 personas detenidas no tenía antecedentes penales.

Tasa de aprobación baja

En conjunto, los datos reflejan un escenario complejo para Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. Aunque la aprobación del presidente ha experimentado un ligero repunte desde su mínimo histórico, se mantiene baja.

Según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos, la aprobación pública de Trump repuntó desde su mínimo histórico, mientras los estadounidenses mostraron un respaldo creciente a que los demócratas ganen poder en el Congreso de Estados Unidos.

La encuesta, realizada en los días posteriores a la primera convención de mitad de mandato celebrada por el Partido Republicano la semana pasada, recogió las respuestas de 1.143 estadounidenses de todo el país y sitúa en el 35% el nivel de aprobación de la gestión de Trump en la Casa Blanca, frente al 33% registrado en un sondeo anterior, realizado entre el 28 y el 31 de agosto. Ese porcentaje supuso el mínimo de su carrera política.

Realizada durante cuatro días, la encuesta también revela que el 63% de los estadounidenses —incluidos cuatro de cada diez republicanos y nueve de cada diez demócratas— desaprueba la promesa que Trump hizo durante su discurso ante la convención de garantizar un dividendo de 5.000 dólares a todos los estadounidenses si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.