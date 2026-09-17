Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Patinaje sobre hielo

Nil Llop sufre "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección"

El patinador catalán ha sido hospitalizado en Países Bajos, donde se encontraba preparando la próxima temporada con su nuevo equipo profesional, el Team X²O Badkamers.

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo Efe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Preocupación por el estado de salid de Nil Llop, patinador de velocidad sobre hielo de 23 años que se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana por "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección", según ha informado este jueves la Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

"El patinador de velocidad Nil Llop, de 23 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana, debido a una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección", informa la RFEDH.

Como explica la RFEDH, el patinador catalán se encontraba en los Países Bajos "preparando la próxima temporada con su nuevo equipo profesional, el Team X²O Badkamers".

"El tratamiento médico comenzó de inmediato y está logrando resultados positivos, dando señales de mejoría en los últimos días. La expectativa es que la rehabilitación sea intensa y de duración todavía por determinar. La previsión es que gracias a esta mejoría en su estado de salud, sea trasladado en las próximas horas a un hospital especializado en España donde seguir con su recuperación", añade la Federación Española de Deportes de Hielo.

La RFEDH detalla que ha estado en contacto con la familia de Nil Llop y le brinda al patinador catalán "todo su cariño y buenos deseos ante este reto que tiene por delante, así como poner a su disposición todas las herramientas necesarias para garantizar su total recuperación".

Por último, la Real Federación Española de Deportes de Hielo pide respetar la privacidad de Nil Llop y su familia.

"Tanto la federación como el equipo Team X²O Badkamers notificarán cualquier novedad sobre su estado de salud en sus propios canales", concluye la RFEDH.

Pepi, campeona del mundo en 400 metros categoría máster con 76 años: "Salir del sofá es lo más importante"

Pepi, campeona del mundo en 400 metros categoría máster con 76 años

Publicidad

Deportes

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo

Nil Llop sufre "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección"

Justin Gaethje golpea a Ilia Topuria

Justin Gaethje responde a Topuria: "Una excusa patética, tan terrible como tu última actuación"

Joanna Wietrzyk en una imagen de su IG y otra fotografía de su competición en Pekín

La atleta que compitió cubierta en heces en el Hyrox de Pekín pide disculpas: "Lamento el trastorno que causé"

Joan Garcia, en un partido en el Barcelona
Barcelona FC

Joan Garcia sufre leves molestias en la rodilla derecha

Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid
Real Madrid

Florentino Pérez viajará a Ceuta tras el lío de Mbappé, Vinícius y Konaté con las camisetas

Topuria en el combate ante Gaethje
UFC

Ilia Topuria anuncia su regreso con un aviso a Gaethje: "Revisen los guantes de Justin"

'El Matador' hispano-georgiano responde con dureza "a todos los payasos" que le han dado por acabado.

Los jugadores del Athletic Club calientan antes del partido de la sexta jornada de LaLiga
Temporal

Jupol acusa a LaLiga de "poner en riesgo a policías y espectadores" por las lluvias en el Levante-Athletic

El sindicato policial critica que el encuentro no se suspendiera hasta minutos antes de su inicio pese al aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia.

La exjugadora Kayla Saager-Beckley

Muere repentinamente a los 30 años la futbolista Kayla Saager-Beckley, embarazada de su primera hija

Mbappé en el Martínez Valero

Mbappé rompe su silencio tras no lucir la camiseta de apoyo a Ceuta: "No quería priorizar sufrimientos"

Raphinha celebra un gol ante el Racing con su compañero Lamine Yamal

Un Barcelona insaciable destroza al Racing (7-2) liderado por un Raphinha estelar

Publicidad