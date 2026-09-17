Nil Llop sufre "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección"

Preocupación por el estado de salid de Nil Llop, patinador de velocidad sobre hielo de 23 años que se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana por "una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección", según ha informado este jueves la Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

"El patinador de velocidad Nil Llop, de 23 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana, debido a una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección", informa la RFEDH.

Como explica la RFEDH, el patinador catalán se encontraba en los Países Bajos "preparando la próxima temporada con su nuevo equipo profesional, el Team X²O Badkamers".

"El tratamiento médico comenzó de inmediato y está logrando resultados positivos, dando señales de mejoría en los últimos días. La expectativa es que la rehabilitación sea intensa y de duración todavía por determinar. La previsión es que gracias a esta mejoría en su estado de salud, sea trasladado en las próximas horas a un hospital especializado en España donde seguir con su recuperación", añade la Federación Española de Deportes de Hielo.

La RFEDH detalla que ha estado en contacto con la familia de Nil Llop y le brinda al patinador catalán "todo su cariño y buenos deseos ante este reto que tiene por delante, así como poner a su disposición todas las herramientas necesarias para garantizar su total recuperación".

Por último, la Real Federación Española de Deportes de Hielo pide respetar la privacidad de Nil Llop y su familia.

"Tanto la federación como el equipo Team X²O Badkamers notificarán cualquier novedad sobre su estado de salud en sus propios canales", concluye la RFEDH.