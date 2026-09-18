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Florentino Pérez lleva el apoyo del Real Madrid a Ceuta: "Esperamos que recupere la normalidad lo antes posible"

El presidente del Real Madrid aclara que su visita no responde a "ninguna noticia reciente" tras la polémica con Mbappé y Vinícius.

La visita de Florentino Pérez junto a Butragueño y Pirri a Ceuta

Florentino Pérez lleva el apoyo del Real Madrid a Ceuta tras el lío con las camisetas | EP

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Florentino Pérez ha trasladado este viernes personalmente el respaldo del Real Madrid a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva irregular de personas registrada a finales del pasado mes de julio.

El presidente madridista viajó acompañado por el presidente de honor del club, José Martínez 'Pirri', nacido en Ceuta, y por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño. La delegación fue recibida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ante numerosos ciudadanos congregados en los alrededores del Palacio Autonómico.

Florentino trasladó el "apoyo", el "cariño" y la "solidaridad" del Real Madrid y expresó su deseo de que Ceuta pueda "recuperar la normalidad lo antes posible". Antes del acto institucional, celebrado en un abarrotado Salón del Trono, Florentino y Pirri firmaron en el Libro de Honor de la ciudad.

Un visita sin relación con la polémica de Elche

La presencia del presidente madridista se produce pocos días después de la polémica protagonizada por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté antes del encuentro frente al Elche en el Martínez Valero. Los tres futbolistas salieron al terreno de juego con la camiseta de apoyo a Ceuta doblada de manera que no podía leerse completamente el mensaje.

Florentino quiso dejar claro que el viaje no se organizó como consecuencia de aquellas imágenes. La visita no responde a "ninguna noticia reciente", aseguró, sino que llevaba preparándose "durante varias semanas" junto a Juan Vivas.

"Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles", señaló el presidente merengue.

Pirri: "Estoy muy orgulloso de ser caballa"

El momento más emotivo de la jornada llegó durante la intervención de Pirri. El presidente de honor del Real Madrid regresó a su ciudad natal y reconoció hacerlo con sentimientos encontrados por la situación que atraviesa Ceuta. "Estoy muy orgulloso de ser caballa. Ceuta forma parte de mi vida, de mis recuerdos y de mis raíces", afirmó.

El histórico futbolista quiso trasladar directamente su respaldo a los ciudadanos. "A todos los ceutíes quiero daros mi cariño y mi apoyo. En estos momentos que son tan difíciles, estoy con vosotros", añadió. Pirri cerró su intervención con otro mensaje: "Viva Ceuta y viva su gente".

Vivas agradece el respaldo del Real Madrid

Juan Vivas agradeció la presencia de la delegación madridista y destacó especialmente el motivo de la visita. El presidente ceutí recordó que el Real Madrid “no ha venido aquí a jugar un partido de fútbol”, sino para trasladar “el apoyo, el aliento y la solidaridad” del club a la ciudad.

Vivas calificó la situación actual como el momento más difícil de la historia reciente de Ceuta y lanzó un mensaje durante su intervención. "Ceuta no se vende. Ceuta no se rinde. Ceuta se defiende. Ceuta es España", proclamó.

El presidente de la Ciudad sostuvo además que la situación no es una cuestión "de izquierda ni de derechas", sino relacionada con la defensa de la integridad territorial y la soberanía españolas.

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