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Abascal denuncia que el Gobierno impide construir las infraestructuras para contener las riadas: "Les importa un carajo la vida de la gente"

El líder de Vox acusa al Gobierno de Sánchez de impedir las infraestructuras necesarias para contener las riadas y proteger a los ciudadanos.

Abascal denuncia que el Gobierno impide construir las infraestructuras para contener las riadas: "Les importa un carajo la vida de la gente"

La denuncia de Abascal

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Santiago Abascal ha denunciado, mientras se desplazaba rumbo a Cataluña, que el barranco del Poyo estuviera de nuevo cerca de desbordarse durante la jornada de ayer.

"Es un maldito insulto, una ofensa a los ciudadanos. Es un atentado a la dignidad de la gente que, después de dos años, de nuevo se produzcan estos riesgos", ha afirmado el presidente de Vox.

Críticas al Gobierno por las infraestructuras

Abascal ha cargado también contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de seguir "impidiendo la construcción de las infraestructuras necesarias para contener estas riadas".

En este sentido, el líder de Vox ha asegurado que "su fanatismo climático impide la construcción de las infraestructuras necesarias para proteger a los españoles".

Abascal ha concluido sus críticas acusando al Ejecutivo de anteponer sus intereses políticos. Para el presidente de Vox, al Gobierno de Sánchez "solo les importa el poder, solo traen corrupción, traición y tragedias".

"Este es el Gobierno que hoy tiene España y es lo que debemos combatir todos los españoles", ha concluido.

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