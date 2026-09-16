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Rafa Nadal regresará a las pista con motivo del décimo aniversario de su Academia

El campeón de 22 grand slam volverá a empuñar una raqueta el próximo 3 de octubre con motivo del décimo aniversario de su Academia.

Rafa Nadal durante el Roland Garros 2024

Rafa Nadal durante el Roland Garros 2024 Getty Images

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Rafael Nadal Parera, campeón de 22 grand slam y leyenda del tenis, regresará a una pista de tenis el próximo sábado 3 de octubre, con motivo del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, ubicada en su ciudad natal, Manacor (Mallorca). Así lo ha anunciado su Academia este miércoles, detallando la fecha y la hora (3 de octubre, a las 16:00 horas) del regreso del extenista manacorí.

"Rafa Nadal vuelve a la pista para una cita muy especial: el 10º aniversario de la @rnadalacademy", informaba la Rafa Nadal Academy.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera en una cita especialmente emotiva, ya que el manacorí volverá a jugar ante el público por primera vez desde su retirada del tenis profesional, en noviembre de 2024.

El 'Rafa Nadal Academy Slam' dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del décimo aniversario del centro deportivo, una ocasión para hacer balance de un proyecto nacido en Manacor en 2016 y construido sobre la metodología, la experiencia y los valores que han marcado la trayectoria del deportista mallorquín.

En los próximos días se detallarán los jugadores participantes y la forma de conseguir las entradas, que serán limitadas debido al aforo de la pista central de la Academia en Manacor.

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