Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía intenta controlar el acceso de los migrantes al Puerto de Ceuta en medio del caos
El recinto portuario dispone de espacio para unas 1.800 personas, mientras que las estimaciones sitúan en más de 4.000 el número de migrantes que permanecían entre ambos asentamientos.
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No han pasado ni 24 horas desde que la Justicia diera luz verde al Gobierno para continuar con sus planes de trasladar a una parte de los migrantes de la playa del Trampolín, a un campamento en el Puerto cuando ya ha comenzado el operativo.
El traslado de buena parte de las personas migrantes ha comenzado a primera hora de este viernes, en un amplio dispositivo en el que participan efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El operativo se ha iniciado poco después de las 6:30 horas en la playa del Trampolín, donde varias patrullas de la Guardia Civil han procedido a concentrar a los migrantes para iniciar su desplazamiento hacia el dispositivo de acogida instalado en el puerto.
A medida que el grupo avanzaba por la carretera situada junto a la costa, se han ido incorporando las personas que permanecían en el asentamiento de la playa de Benítez. Esta circunstancia ha hecho que el número de personas que se dirigían hacia el recinto portuario, aumentara considerablemente.
Durante el desplazamiento se han vivido algunos momentos de tensión. En un momento determinado, parte de la multitud ha comenzado a trotar y posteriormente a correr, dificultando la actuación de los agentes que inicialmente trataban de controlar el avance.
Disparos al aire para frenar la tensión
Ante esta situación, ha sido necesario reforzar el dispositivo con efectivos de la Policía Antidisturbios (UIP), dando disparos al aire para frenar la tensión y el caos. Los agentes han conseguido contener al grupo cuando ha llegado a la zona de Benítez, más próxima al área industrial que conecta con el puerto.
El principal problema al que se enfrenta el operativo es la capacidad limitada del nuevo dispositivo de acogida. El recinto portuario dispone de espacio para unas 1.800 personas, mientras que las estimaciones sitúan en más de 4.000 el número de migrantes que permanecían entre ambos asentamientos.
Las autoridades mantienen desplegado el dispositivo para organizar la llegada de las personas al puerto, y tratar de garantizar que el traslado se desarrolle de forma controlada.
Un ceutí es apuñalado por cuatro migrantes
Según ha podido saber el periodista de Espejo Público, Raúl García, un ceutí ha sido apuñalado durante esta madrugada con arma blanca, por cuatro migrantes en el barrio de La Almadraba, en Ceuta.
Según ha informado el reportero, la víctima iba subida en una moto a las 4:00 horas de la madrugada, cuando han intentado robarle un cordón de oro y un teléfono, resultando herido por arma blanca por los costados y en la mano. Posteriormente, dos legionarios lo han trasladado hasta el hospital.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un ceutí es apuñalado por cuatro migrantes
Según ha podido saber el periodista de Espejo Público, Raúl García, un ceutí ha sido apuñalado durante esta madrugada con arma blanca, por cuatro migrantes en el barrio de La Almadraba, en Ceuta.
Según ha informado el reportero, la víctima iba subida en una moto a las 4:00 horas de la madrugada, cuando han intentado robarle un cordón de oro y un teléfono, resultando herido por arma blanca por los costados y en la mano. Posteriormente, dos legionarios lo han trasladado hasta el hospital.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El campamento del Puerto tiene una capacidad para 1.800 personas
El principal problema al que se enfrenta el operativo es la capacidad limitada del nuevo dispositivo de acogida. El recinto portuario dispone de espacio para unas 1.800 personas, mientras que las estimaciones sitúan en más de 4.000 el número de migrantes que permanecían entre ambos asentamientos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así es el campamento del puerto de Ceuta
El espacio cuenta con unas 50 carpas proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Estas estructuras, utilizadas habitualmente como hospitales de campaña en misiones humanitarias internacionales en países como Turquía, Jamaica y Venezuela, han sido adaptadas para cubrir las necesidades básicas de los alojados.
El campamento está diseñado para funcionar de manera integral, dividiéndose en zonas diferenciadas. Por un lado, los dormitorios consisten en tiendas equipadas con literas con capacidad para albergar hasta 16 personas por carpa; por otro, se han habilitado espacios compartimentados destinados a comedores, áreas de atención médica y baños públicos seguros.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un menor marroquí no acompañado da positivo en viruela del mono
Un menor marroquí no acompañado de 13 años, que permanecía en un centro de menores de Ceuta, ha dado positivo en viruela del mono, según ha confirmado Europa Press. El menor se encuentra aislado y recibiendo el tratamiento.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan Manuel Doncel: "Tengo una sensación de desolación total"
El presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha reconocido en una entrevista en Antena 3 Noticias que "tiene una sensación de desolación total", y que no le salen apenas las palabras.
"50 días después estamos totalmente desamparados, sin rumbo. Seguimos inmerso en este bucle donde la tónica parece que hay que derivar las responsabilidades a otros que no las tenemos. Si el objetivo es polarizar la situación, creo que flaco favor le hacemos a la ciudad y España", ha criticado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan Manuel Doncel: "Yo me he enterado por Antena 3 que se estaba produciendo el traslado"
Juan Manuel Doncel, el presidente del Puerto de Ceuta, ha confesado que se ha enterado del traslado al puerto "por Antena 3 Noticias", y que a él nadie "lo ha llamado".
"Esto lo que pone de manifiesto es la descoordinación de todo aquello que se está llevando a cabo por parte del Gobierno de España. Nosotros, la Emergencia Migratoria es una obligación atender a estas personas, una cosa es hacer frente a ese fenómeno, y otra cosa es hacerlo bien, y lo que es incomprensible es lo que esta pasando hoy, porque estamos afectando los pulmones de Ceuta", ha denunciado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Llega la calma en el primer embolsamiento de personas
Llega la calma y tranquilidad después del momento de tensión y empujones entre los migrantes y los agentes, en el primer embolsamiento de personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Antidisturbios tienen que actuar
La Policía Antidisturbios tiene que dar disparos al aire para intentar frenar el caos y la tensión de los migrantes que quieren llegar al campamento.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Alejandro Ramírez: "Es una situación insostenible"
El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reconocido ante los micrófonos de Antena 3 Noticias, que la estampida inicial de esta mañana en Ceuta en el traslado "es una situación insostenible", y considera que "hay falta de previsión y estrategia".
"Hay 1.700 plazas en el puerto, y por las imágenes que habéis puesto, se ve que hay más de 1.700 personas", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior comienza a identificar a los menores migrantes
La Policía Nacional ha iniciado esta semana los trabajos para filiar a los menores migrantes que continúan en las calles de Ceuta, cuando se cumplen casi 50 días desde la entrada masiva de finales de julio. Según cálculos policiales, por entonces accedieron a la ciudad entre 75.000 y 85.000 personas, y se estima que aún quedan unos 10.000 migrantes sin techo.
Los trabajos de identificación —que buscan registrar nombre, apellidos, edad y nacionalidad— han comenzado por los menores, con un ritmo de unas 100 filiaciones diarias. No obstante, las tareas avanzan lentamente debido a los recursos limitados, ya que el Ministerio del Interior ha desplegado para este operativo a 25 policías, 20 ordenadores y cuatro fiscales. Fuentes policiales calculan que todavía quedan entre 1.000 y 1.300 niños pendientes de ser identificados en la vía pública.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Muchos de los migrantes se quedarán sin espacio en el campamento del puerto de Ceuta
En las playas de Ceuta, un fuerte dispositivo policial vigila a los cientos de personas que esperan su traslado en los asentamientos de El Trampolín y Benítez. Mientras tanto, en el muelle de Poniente, se ha trabajado contrarreloj para ultimar las instalaciones del nuevo campamento, incluyendo camas, aseos, duchas y una bomba de agua. Sin embargo, dado que miles de personas continúan congregadas en la playa del Trampolín, las plazas son limitadas y muchos migrantes se quedarán fuera sin conseguir sitio en este recinto.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior destinará refuerzos de la Guardia Civil a Melilla ante la presión migratoria
El Ministerio del Interior enviará nuevos refuerzos de la Guardia Civil a Melilla para hacer frente a la presión migratoria en la ciudad autónoma, según ha anunciado este jueves la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
Aunque Moh no ha especificado si esta medida está directamente relacionada con los llamamientos a entradas masivas previstos para los días 20 y 23 de septiembre, ha señalado que las fuerzas de seguridad trabajan de manera permanente bajo los parámetros fronterizos de la ciudad. El objetivo principal de estos recursos adicionales es garantizar la seguridad de la ciudadanía y organizar los dispositivos de respuesta de la mejor manera posible.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Elma Saiz afirma que el Gobierno "se deja la piel para que Ceuta recupere la normalidad"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta, asegurando que se está "dejándose la piel" para devolver la normalidad a la ciudad autónoma.
A preguntas de los periodistas, la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno con la ciudadanía mediante el diálogo y el acompañamiento, anunciando además su regreso a Ceuta a primera hora de hoy para supervisar los trabajos sobre el terreno.
Asimismo, en respuesta a la preocupación existente en Melilla ante la posibilidad de afrontar una situación similar, Saiz ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, afirmando que los ciudadanos de ambas ciudades autónomas deben saber que "el Gobierno de España está con ellos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Avalanchas y tensión en el traslado de migrantes
El traslado de los migrantes hacia el campamento del Puerto de Ceuta ha comenzado alrededor de las 6:30 horas, encontrando serias dificultades debido a la gran concentración de personas en las playas, situadas a unos dos kilómetros de distancia.
Durante el operativo se han registrado avalanchas entre los propios migrantes, lo que ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad para intentar controlar la situación. El objetivo de las autoridades es completar los traslados antes de que amanezca para garantizar que la jornada transcurra con normalidad en la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así es el campamento del Muelle de Poniente al que se traslada a los migrantes
Ya ha comenzado el traslado de los migrantes desde las playas al campamento habilitado por el Gobierno en el puerto de Ceuta. El espacio cuenta con unas 50 carpas proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Estas estructuras, utilizadas habitualmente como hospitales de campaña en misiones humanitarias internacionales en países como Turquía, Jamaica y Venezuela, han sido adaptadas para cubrir las necesidades básicas de los alojados.
El campamento está diseñado para funcionar de manera integral, dividiéndose en zonas diferenciadas. Por un lado, los dormitorios consisten en tiendas equipadas con literas con capacidad para albergar hasta 16 personas por carpa; por otro, se han habilitado espacios compartimentados destinados a comedores, áreas de atención médica y baños públicos seguros.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un menor marroquí da positivo en viruela del mono en Ceuta
Un adolescente marroquí de 13 años, acogido en un centro de menores de Ceuta tras llegar en las avalanchas de finales de julio, ha dado positivo en viruela del mono. Este diagnóstico, confirmado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III, representa el primer caso de esta enfermedad registrado en la ciudad autónoma.
El menor se encuentra actualmente bajo estricto control médico, recibiendo el tratamiento adecuado y guardando aislamiento en su propio centro de acogida. Las autoridades sanitarias y de la Ciudad Autónoma han tomado estas medidas para asegurar su recuperación y evitar la propagación de nuevos contagios.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Robles urge a la OTAN a asumir en el flanco sur el mismo compromiso que en el este e insiste: "Ceuta es España"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha urgido este jueves a la OTAN a asumir en la frontera sur de la Alianza el mismo compromiso que en el flanco este, y ha incidido en que Ceuta y Melilla son "una parte de España y la mejor España".
En la clausura de la jornada 'Diálogos para la seguridad', organizada por El País en el CESEDEN, en Madrid, la ministra ha trasladado la "enorme" preocupación del Gobierno por la situación de África, y ha puesto el foco en el desarrollo e incremento del integrismo terrorista y la amenaza que supone la penetración de Rusia en la región, aunque no ha mencionado la inmigración.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La AN cree que concurren razones de interés general que lo justifican
En el puerto las carpas llevan varias horas preparadas, las literas y colchones están ya colocados para acoger a los más de mil migrantes que tendrán allí cobijo. Tanto el gobierno ceutí como el SUP criticó esta nueva ubicación por considerarla una "estructura crítica". Sin embargo, la Audiencia Nacional ha determinado que no cabe recurso y que "no está justificada la adopción de la medida solicitada" puesto que los razonamientos, según la Sala, "gravitan sobre la idea de que se pretende que la atención humanitaria a las personas migrantes se preste en condiciones de seguridad verificadas y documentadas y a la protección de la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional". La Sala considera que concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La AN rechazó suspender la instalación en esta zona
Este realojo estaba previsto para días previos, pero el Sindicato Unificado de Policía pidió a la Audiencia Nacional su suspensión cautelarísima hasta que se acreditase el cumplimiento de las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. La Audiencia Nacional ya ha contestado y rechaza la petición.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el traslado de migrantes al campamento del Puerto
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. 50 días después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la Ciudad Autónoma, una parte de los migrantes que campan en la playa del Trampolín empiezan a ser trasladados al campamento temporal instalado en el puerto.
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