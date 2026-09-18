Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía intenta controlar el acceso de los migrantes al Puerto de Ceuta en medio del caos

No han pasado ni 24 horas desde que la Justicia diera luz verde al Gobierno para continuar con sus planes de trasladar a una parte de los migrantes de la playa del Trampolín, a un campamento en el Puerto cuando ya ha comenzado el operativo.

El traslado de buena parte de las personas migrantes ha comenzado a primera hora de este viernes, en un amplio dispositivo en el que participan efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El operativo se ha iniciado poco después de las 6:30 horas en la playa del Trampolín, donde varias patrullas de la Guardia Civil han procedido a concentrar a los migrantes para iniciar su desplazamiento hacia el dispositivo de acogida instalado en el puerto.

A medida que el grupo avanzaba por la carretera situada junto a la costa, se han ido incorporando las personas que permanecían en el asentamiento de la playa de Benítez. Esta circunstancia ha hecho que el número de personas que se dirigían hacia el recinto portuario, aumentara considerablemente.

Durante el desplazamiento se han vivido algunos momentos de tensión. En un momento determinado, parte de la multitud ha comenzado a trotar y posteriormente a correr, dificultando la actuación de los agentes que inicialmente trataban de controlar el avance.

Disparos al aire para frenar la tensión

Ante esta situación, ha sido necesario reforzar el dispositivo con efectivos de la Policía Antidisturbios (UIP), dando disparos al aire para frenar la tensión y el caos. Los agentes han conseguido contener al grupo cuando ha llegado a la zona de Benítez, más próxima al área industrial que conecta con el puerto.

El principal problema al que se enfrenta el operativo es la capacidad limitada del nuevo dispositivo de acogida. El recinto portuario dispone de espacio para unas 1.800 personas, mientras que las estimaciones sitúan en más de 4.000 el número de migrantes que permanecían entre ambos asentamientos.

Las autoridades mantienen desplegado el dispositivo para organizar la llegada de las personas al puerto, y tratar de garantizar que el traslado se desarrolle de forma controlada.

Un ceutí es apuñalado por cuatro migrantes

Según ha podido saber el periodista de Espejo Público, Raúl García, un ceutí ha sido apuñalado durante esta madrugada con arma blanca, por cuatro migrantes en el barrio de La Almadraba, en Ceuta.

Según ha informado el reportero, la víctima iba subida en una moto a las 4:00 horas de la madrugada, cuando han intentado robarle un cordón de oro y un teléfono, resultando herido por arma blanca por los costados y en la mano. Posteriormente, dos legionarios lo han trasladado hasta el hospital.