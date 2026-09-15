Patrick Mouratoglou, sobre Alcaraz: "Inspirado, probablemente es el mejor jugador del mundo"

Patrick Mouratoglou es una de las voces más autorizadas en el tenis mundial. El entrenador francés ha trabajado con jugadores de la talla de Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune o Naomi Osaka y conoce a la perfección los entresijos del circuito y de la ATP. Por esta razón siempre es interesante escuchar y leer sus análisis, en este caso, sobre la actuación de Carlos Alcaraz en el US Open.

El murciano, que venía de más de cuatro meses de baja por una lesión en su muñeca derecha, sorprendido a la mayoría con un gran rendimiento y sus cuatro primeras victorias. Pero Carlos Alcaraz cedió en cinco sets ante Ben Shelton, a la postre subcampeón del US Open 2026 y que firmó uno de los mejores partidos de su carrera ante el genial tenista de El Palmar.

Pese a esa derrota, Patrick Mouratoglou realiza una lectura positiva del US Open jugado por Alcaraz y considera que la clave de su derrota ante Shelton se explica desde el plano físico.

"Carlos Alcaraz perdió en los cuartos de final. Eso no es lo que me preocupa. Carlos jugó un gran US Open. Meses sin competir, mucho tiempo sin siquiera golpear una pelota, y vuelve a un Grand Slam a ese nivel, concentrado desde la primera ronda. Extremadamente impresionante. La gran pregunta era la muñeca: un problema en la muñeca quita potencia al drive, uno de sus mayores activos. No perdió nada ahí", apunta el entrenador francés en LinkedIn.

"Luego llegó la segunda semana y... Ben Shelton. Dos razones para esa derrota. La primera es Ben. No había jugado un gran tenis al principio, pero conectó contra Stefanos. La segunda es física, y explica la mayor parte de lo que siguió. Tenísticamente, increíble. Físicamente, no. Carlos no pudo entrenar como se necesita antes de un Grand Slam, no compitió en absoluto, y no había jugado los partidos largos que te preparan para ese agotamiento. Perder nueve juegos seguidos después de ganar el primer set no es el altibajo que solemos ver. En las primeras rondas puede perder la concentración porque se siente seguro. En unos cuartos de final, contra ese oponente, sabe que no se lo puede permitir. Estaba en la zona roja y necesitaba tiempo para respirar. La intensidad de los intercambios, la presión de devolver ese saque... agotador para un jugador que no ha competido en meses", analiza Patrick Mouratoglou.

El entrenador de 56 años, natural de Neuilly-sur-Seine (Francia), opina que ese cansancio y un saque aún lejos de su mejor versión llevaron a Alcaraz a ceder en el super tie-break del quinto set.

"La misma fatiga explica los errores. Sin aliento reaccionas una fracción de segundo más tarde y, con un juego construido sobre tanto riesgo, los errores llegan: más de 50 errores no forzados, muchísimo en el tie-break del quinto set, mientras que Ben mantenía los suyos muy bajos. El saque también sufrió: el movimiento más exigente para la muñeca, y lo último en lo que pudo trabajar. Súmale la presión de aguantar frente a un hombre tan dominante en su propio servicio, y tiene sentido. Así que la derrota no me preocupa", apunta Patrick Mouratoglou.

"Carlos es Carlos cuando está inspirado"

Pero el entrenador francés sí muestra su preocupación por el plan desvelado por el propio Alcaraz de descansar más durante el año y dejar de jugar algunos torneos ante la exigencia del calendario.

"Carlos dijo que hay demasiados torneos y que quiere concentrarse en los más importantes. Él tiene 22 (años). Cuando tienes 22, juegas. Hay momentos en los que no tiene ganas, lo entiendo, y es importante que lo enfrente, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado. Inspirado, probablemente sea el mejor jugador del mundo, y esa emoción tiene que mantenerse viva durante toda la temporada. Pero también necesita partidos. Para seguir desarrollando su tenis y llegar físicamente listo a un grand slam, cosa que aquí (en el US Open) no pudo hacer. Suficiente para estar listo, no tantos que llegue agotado. Ese equilibrio es delicado, y es él quien tiene que encontrarlo", considera Patrick Mouratoglou.

Por último, el entrenador francés considera que Alcaraz debe recuperar el hambre en la recta final de 2026 y acudir a la gira asiática a y las Nitto ATP Finals con la mentalidad de ganar.

"Nadie puede culparlo por este US Open: estaba lesionado. Lo que venga después es una elección. No sé qué tan alta sea su motivación para ir a Asia, pero creo que necesita partidos. Después de este US Open, es importante que siga jugando. No estoy diciendo que deba jugar todas las semanas, pero al menos los torneos grandes. Me gustaría verlo jugar al menos dos torneos en Asia y dos en pista cubierta antes de que termine la temporada y debería apuntar a ganarlos. También hay un título que nunca ha ganado: las ATP Finals, los ocho mejores jugadores del mundo en un solo torneo. Después de tantos meses fuera, esa es exactamente la hambre que quiero ver", concluye Patrick Mouratoglou.